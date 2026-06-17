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Иран ще може незабавно да започне да продава петрол след сключване на сделката със САЩ

Диана Симеонова от Диана Симеонова
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Иран ще може незабавно да започне да продава петрол след сключване на сделката със САЩ
Снимка: АП/БТА
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Иран ще може незабавно да започне да продава петрол след сключване на споразумението със Съединените щати, съобщи високопоставен американски източник пред Ройтерс.

Единственото условие е Иран да спазва всички ангажименти, поети в меморандума, като пълно отваряне на корабоплаването през Ормузкия проток и отказ от ядрено оръжие. Oтмяната на американските санкции ще обхваща и банкови, транспортни и застрахователни услуги, за да улесни продажбите. Според данни от сайта за проследяване "Танкер Тракърс" поне три ирански петролни супертанкера вече са пресекли зоната на американската блокада на иранските пристанища. Надеждите, че протокът ще бъде отворен, доведоха до нов 5-процентен спад на цените на петрола, който в момента се търгува на цена от под 80 долара за барел. Това е най-ниското им ниво от три месеца насам.

#сделка със САЩ #Ормузкият проток #САЩ #Иран #петрол #Техеран

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