Килограм амфетамин и 99 таблетки екстази иззеха при акция в Поморие

Килограм амфетамин и 99 таблетки екстази откри полицията при акция в Поморие. По случая е задържан 24-годишен криминално проявен бургазлия.
Той е арестуван на 14 август около 12.20 часа в района на квартал „Свобода“ от служители на „Криминална полиция“ към Областната дирекция на МВР в Бургас и Районното управление в Поморие.
При проверка на автомобила му са открити и иззети два плика с бяло пресовано вещество с общо тегло един килограм. Направеният полеви наркотест е реагирал на амфетамин.
Полицаите открили и плик с 99 сини таблетки-екстази.
По случая е образувано досъдебно производство.