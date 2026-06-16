Споразумение, политика, футбол: Иран е във фокуса на срещата на Г-7 във френския град Евиан

Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс заяви, че споразумението с Иран може да бъде публикувано още преди петък. От френския град Евиан, където се провежда срещата на върха на Г-7, американският президент Доналд Тръмп потвърди, че споразумението е сключено, но официалната церемония по подписването ще се проведе в петък в Женева. На спортната сцена - иранският отбор изигра първия си мач на Световното първенство по футбол.

В светлината на дипломатическия пробив премина първия мач на иранския отбор на Световното първенство по футбол.

Санам, имигрант от Иран: "Има надежда за иранския народ."

Разкъсвани между спортната еуфория и гнева срещу властите в Иран, стотици противници на режима на аятоласите посрещнаха иранските национали на стадиона в Лос Анджелис.

Санам, имигрант от Иран: "Изпитваме смесени чувства, защото все пак това е нашият отбор."

В постигнатото споразумение не се споменава за смяна на режима в Техеран, за което настояваха протестиращите в Иран. Присъства обаче ядрената програма. Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс съобщи, че на инспекторите от Международната агенция за атомна енергия "непременно" трябва да бъде позволено да се върнат в Иран. Той описа споразумението като "много общ документ, около страница и половина".

Джей Ди Ванс, вицепрезидент на САЩ: "Те няма да получат нито цент американски пари. Ако иранците се държат добре, ако има облекчаване на санкциите, ако иранците бъдат интегрирани в световната икономика, ние ще поканим други страни, не ние, а други страни, да инвестират в тяхната страна. Но само ако те спазват условията на споразумението."

Ванс посочи, че в "първия параграф на споразумението Иран се ангажира с поддържането на регионален мир и стабилност", което включва и край на финансирането на терористични организации.

Споразумението е във фокуса на срещата на върха на лидерите от Г-7, която се провежда във френския град Евиан. Франция и Великобритания вече изразиха готовност да се включат в разминирането на Ормузкия проток, веднага щом конфликтът бъде преустановен.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Не мисля, че ще ни е нужна голяма помощ, защото имаме споразумение, според което Ормузкия проток ще бъде отворен и преминаването ще бъде безплатно. Имахме малък спор по този въпрос."

снимки: БТА

Независимо от споразумението, израелската армия ще остане в ливанската буферна зона. Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че "битката все още не е приключила" и сподели, че невинаги е на едно мнение с американския президент.