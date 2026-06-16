Лидерите на Г-7 обсъждат споразумението между САЩ и Иран

Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс заяви, че меморандумът за разбирателство между Иран и Съединените щати е "много общ документ", а детайлите по окончателната сделка ще бъдат съгласувани по време на по-нататъшните преговори.

Той посочи още, че на инспекторите от Международната агенция за атомна енергия "непременно" трябва да им бъде позволено да се върнат в Иран като част от една бъдеща сделка. Споразумението ще бъде обсъдено от лидерите на Г-7, които се събраха във френския град Евиан.

Франция и Великобритания вече изразиха готовност да се включат в разминирането на Ормузкия проток, веднага щом конфликтът бъде преустановен. На форума присъстват и лидерите на Египет, Катар и Обединените арабски емирства. По-късно днес те ще се проведат срещи с Доналд Тръмп.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че независимо от постигнатото споразумение между Иран и Съединените щати "битката не е приключила". Той обяви, че израелската армия ще остане в ливанската буферна зона, "колкото е необходимо". На пресконференция в Йерусалим Нетаняху сподели, че с Доналд Тръмп невинаги са на едно мнение, и че той ще защитава интересите на Израел.