БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
САЩ и Иран подписаха електронно меморандум за...
Чете се за: 03:37 мин.
Президентът Илияна Йотова назначи новия състав на ЦИК
Чете се за: 01:20 мин.
След спецакцията в кв. "Ботунец": Прокуратурата...
Чете се за: 03:52 мин.
Запалиха автомобили на българското посолство в Скопие
Чете се за: 01:00 мин.
Светът въздъхна с облекчение и оптимизъм след сделката за...
Чете се за: 07:25 мин.
Премиерът Радев: Пари в хазната няма, ще работим за...
Чете се за: 02:25 мин.
Полицията в София хвана 15-годишно момче зад волана,...
Чете се за: 06:50 мин.
Доналд Тръмп: Сделката за мир с Иран е сключена, отваряме...
Чете се за: 00:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
Доналд Тръмп: Сделката за мир с Иран е сключена, отваряме Ормузкия проток. “Кораби, палете двигателите си. Нека потече петрол!”, каза американският президент. Иран също потвърди незабавното и трайно прекратяване на военните действия със САЩ.
В развитие

ВОЙНАТА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК

САЩ и Иран подписаха електронно меморандум за прекратяване на огъня в Близкия изток

Джанан Дурал от Джанан Дурал
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:37 мин.
Запази
конфликтът сащ ndash иран предварително споразумение
Снимка: илюстративна
Слушай новината

След 108 дни на взаимен обстрел и заплахи - краят на войната в Близкия изток е по-близо от всякога. САЩ и Иран направиха ключова първа стъпка към мира и постигнаха меморандум, с който се слага незабавен край на бойните действия.

Пазарите си отдъхнаха, петролът тръгна надолу, а в следващите 60 дни предстои същинската част от преговорите, в които Вашингтон и Техеран трябва да изчистят най-важните въпроси.

Доналд Тръмп получи най-желания подарък за 80-ия си рожден ден. Да обяви сделка с Иран беше приоритет за американския лидер, макар вчерашните израелски удари срещу Ливан да изправиха споразумението пред провал. Малко след полунощ новината все пак беше съобщена.


Двете страни обявиха прекратяване на огъня на всички фронтове, включително Ливан. Според американски представители, меморандумът вече е подписан по електронен път от Тръмп и председателя на иранския парламент Мохамед Галибаф. В петък се очаква и церемония в Швейцария.

"Нека петролът потече" - това е новата реплика-емблема на Тръмп. Очаква се Ормузкият проток да бъде отворен скоро, но ще минат седмици преди трафикът да се върне до нивата от преди войната, защото трябва да бъде разминиран.


Франция, Великобритания, Германия и Италия са четирите европейски държави, които поеха ангажимент да се включат в мисия за гарантиране на безопасното плаване. Пълният текст на сделката не е известен, затова и остава неясно дали от Техеран са отстъпили за толтаксите в Ормуз.

Ключови ще бъдат следващите 60 дни, в които трябва да бъдат изчистени най-важните. Първият от тях - бъдещето на иранската ядрена програма.

Иранските ядрени съоръжения, част от които бяха поразени от американските сили по време на конфликта, остават в центъра на преговорите.


Иран настоява, че ядрената му програма е за мирни цели, но от Вашингтон държат Ислямската република да няма ядрени способности, както и да предаде за унищожаване количествата си обогатен уран.

Друг ключов въпрос е и отпадането на иранските санкции - Техеран иска то да стане незабавно, но американската страна иска поетапно отслабване.

В следващите два месеца на масата за преговори ще бъде обсъдена и съдбата на замразените ирански активи в чужбина.



Но докато американският лидер вече празнуваше мира в Близкия изток с ММА среща в двора на Белия дом, сигналите от Израел са, че не планират прекратяване на бойните действия.

#морен меморандум #войната в Украйна #САЩ #Иран

Водещи новини

Тръмп: "Нека петролът потече!" - САЩ и Иран постигнаха споразумение
Тръмп: "Нека петролът потече!" - САЩ и Иран постигнаха...
Чете се за: 07:07 мин.
По света
САЩ и Иран подписаха електронно меморандум за прекратяване на огъня в Близкия изток САЩ и Иран подписаха електронно меморандум за прекратяване на огъня в Близкия изток
Чете се за: 03:37 мин.
Близък изток
Президентът категорично осъжда палежа на дипломатически автомобили на българското посолство в Скопие Президентът категорично осъжда палежа на дипломатически автомобили на българското посолство в Скопие
Чете се за: 01:55 мин.
По света
Премиерът Румен Радев очаква да има редовен бюджет до края на месеца Премиерът Румен Радев очаква да има редовен бюджет до края на месеца
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Вандалска проява: Запалиха два дипломатически автомобила на...
Чете се за: 01:42 мин.
По света
Президентът Илияна Йотова назначи новия състав на ЦИК
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
След спецакцията в кв. "Ботунец": Прокуратурата повдигна...
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
МВнР след палежа в Скопие: Няма да допуснем атмосфера на страх за...
Чете се за: 02:07 мин.
По света
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ