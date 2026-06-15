Доналд Тръмп: Сделката за мир с Иран е сключена, отваряме Ормузкия проток

Американският президент Доналд Тръмп обяви, че сделката за мир с Иран е постигната. Тръмп допълни и че е наредил пълното отваряне на Ормузкия проток и незабавно премахване на американската блокада на ключовия морски маршрут. Съобщението на Тръмп завършва с думите: “Кораби, палете двигателите си. Нека потече петрол!”

По-рано договореността беше оповестена от пакистанския премиер Шехбаз Шариф, който е посредник между двете воюващи страни. Той съобщи, че официалната церемония по подписването ще се проведе на 19 юни в Швейцария.

Шариф изказа благодарност към Катар, Турция и Саудитска Арабия за посредничеството им в търсенето на мир в Близкия изток.