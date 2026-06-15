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Доналд Тръмп: Сделката за мир с Иран е сключена, отваряме Ормузкия проток. “Кораби, палете двигателите си. Нека потече петрол!”, каза американският президент. Иран също потвърди незабавното и трайно прекратяване на военните действия със САЩ.
В развитие

ВОЙНАТА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК

Тръмп: "Нека петролът потече!" - САЩ и Иран постигнаха споразумение

Джанан Дурал от Джанан Дурал
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тръмп петролът потече сащ иран постигнаха споразумение
Снимка: БТА
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Мирът изглежда все по-близо - Съединените щати и Иран с първа ключова крачка към край на войната в Близкия изток. Вашингтон и Техеран постигнаха меморандум за разбирателство, с който се слага незабавен край на бойните действия. Целта е в следващите 60 дни да бъдат договорени всички ключови въпроси между двете държави.

Фойерверки над Белия дом - тържествен завършек на рождения ден на Доналд Тръмп.

  • Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Сделката с Ислямска република Иран е сключена. Поздравления на всички! С настоящото давам пълно разрешение за свободното отваряне на Ормузкия проток и едновременно с това разпореждам незабавното вдигане на военноморската блокада на Съединените щати. Кораби от цял свят, запалете двигателите си. Нека петролът потече!"

Потвърждение дойде и от Иран - Техеран съобщи, че върховният лидер Моджтаба Хаменей е одобрил сделката. Ислямската република обаче има червени линии.

Аладин Боруджери, член на иранския Национален съвет за сигурност: "С наближаващите избори и Световното по футбол, Тръмп се нуждае от мир. Ние също имаме готовност, стига интересите ни да са защитени."

След турбулентния уикенд, в който Тръмп беше категоричен, че сделка ще има, Иран оставаше скептичен, а Израел и ливанската шиитска групировка Хизбула игнорираха призивите за сдържаност и си размениха удари, сега Близкият изток е готов да поеме глътка въздух.

Шехбаз Шариф, премиер на Пакистан: "Светът е свидетел на историческа стъпка към мира. След тъмнината на войната, слънцето най-после изгря. След три месеца и 16 дни на огромни усилия, Иран и Съединените щати обявиха незабавно и трайно прекратяване на военните операции на всички фронтове, включително в Ливан.

В Ливан ликуваха - страната стана косвена жертва на войната. Именно там е най-големият брой на жертвите, а над 1 милион и 200 хиляди бяха разселени.

Сянка върху надеждата за траен мир хвърлиха от Израел - министърът по въпросите за националната сигурност Бен Гвир обяви, че страната му не е част от постигнатото споразумение и не е длъжна да го спазва.

Итамар Бен Гвир, министър на националната сигурност на Израел: "Споразумението на Тръмп не ни обвързва. Израел не е субект на Съединените щати, ние сме независима и суверенна нация. Обичаме САЩ и сме благодарни на президента Тръмп, но Израел не е бананова република."

За над 100 дни война, Иран изстреля над 6000 ракети по съюзниците на Вашингтон в Персийския залив, но и сам плати висока цена с невъзможността да изнася петрол. Висока беше и цената за Доналд Тръмп - рейтингът му достигна критично ниски нива броени месеци преди ключовите междинни избори за Конгрес.

#войната в Близкия изток

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