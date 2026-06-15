След новината за мирното споразумение между САЩ и Иран: Петролът се търгува под 84 долара за барел

Съединените щати и Иран постигнаха мирно споразумение. Официалното му подписване ще бъде в петък в Швейцария.



Новината съобщи първо премиерът на посредниците в преговорите - Пакистан. "Двете страни обявиха незабавно и трайно прекратяване на военните операции на всички фронтове, включително Ливан". Това написа Шахбаз Шариф в социалната мрежа Екс.

Американският президент Доналд Тръмп потвърди с пост в Трут соушъл, че Ормузкият проток ще бъде отворен и че Съединените щати ще вдигнат военноморската блокада на иранските пристанища. "Кораби на Света, пуснете двигателите си. Нека петролът потече!" написа още Тръмп.

Новината доведе до незабавно поевтиняване на петрола. Барел сорт Брент се търгуваше на 84 долара при ранната търговия на борсите в Азия.