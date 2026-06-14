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Нидерландия и Япония мечтаят смело преди сблъсъка си на Мондиал 2026

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Спорт
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Роналд Куман и Хаджиме Мориясу демонстрираха взаимно уважение, а футболистите на двата отбора заявиха увереност в собствените си възможности

Нидерландия и Япония мечтаят смело преди сблъсъка си на Мондиал 2026
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Националните отбори на Нидерландия и Япония гледат с оптимизъм към предстоящия си двубой на световното първенство по футбол. Ден преди срещата представители и на двата лагера демонстрираха увереност в качествата на своите състави и амбиции за силно представяне на турнира.

Нападателят на Япония Коки Огава не скри високите цели на „самураите“, подчертавайки, че отборът разполага с необходимите качества, за да се бори с най-добрите.

"Имаме солиден отбор, способен да спечели световната титла“, заяви Огава.

Селекционерът на Япония Хаджиме Мориясу пък отдаде заслуженото на своя колега Роналд Куман, когото помни още от славните му години като футболист на Барселона.

"Помня как гледах Роналд Куман като играч на Барселона. Беше впечатляващ футболист, а сега е отличен треньор. Той ръководи много добре своя отбор и държи на дисциплината“, коментира Мориясу.

От нидерландския лагер също показаха респект към съперника. Капитанът Върджил ван Дайк очаква оспорван двубой и подчерта, че в подобни турнири всеки детайл може да бъде решаващ.

"Мисля, че групата ни е много равностойна. За да постигнеш специални неща, имаш нужда от определени играчи. Аз вярвам, че това лято можем да направим нещо специално“, каза защитникът на „лалетата“.

Роналд Куман акцентира върху стила, който иска да вижда от своя тим.

"Искам, когато хората говорят за моя отбор, да чувам, че сме играли с голям интензитет. Не искам да чувам, че не сме направили достатъчно и че е трябвало да дадем повече от себе си“, заяви селекционерът на Нидерландия.

Японците също разчитат на своята организация и колективна игра. Защитникът Такехиро Томиясу определи баланса в отбора като едно от най-големите му оръжия.

"Нашите силни страни са атаката, защитата и координацията. Искаме да покажем точно това и да направим нещо историческо в този мач“, каза той.

Допълнителна увереност на азиатския тим дава и представянето му на предишното световно първенство, когато Япония победи Германия и Испания в груповата фаза. Сега "самураите“ ще се опитат да добавят още едно голямо име към списъка на своите престижни победи, докато Нидерландия е решена да оправдае статута си на един от претендентите за отличията.

#Национален отбор на Япония по футбол #Национален отбор на Нидерландия по футбол #Мондиал 2026

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