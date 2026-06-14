В 13 населени места избираха кмет днес

В 13 населени места избираха нови кметове днес. В столичния район "Средец" мандатът на Трайчо Трайков беше прекратен заради участие в служебния кабинет на Андрей Гюров. Кандидатите са шестима. Над 28 000 души имаха право на глас, но избирателната активност беше ниска.

На другия полюс беше битката в сливенското село Чинтулово. Близо 65% от избирателите там отидоха до урните. Вотът беше белязан от напрежение - престоят на хора в двора на училището, в което се гласуваше, беше забранен, което не попречи на групи млади мъже да стоят пред сградата, заедно с кандидатите за кметове.

В невестинското село Лиляч, в което 20 души бяха вписани неправомерно в избирателните списъци, часове преди вота обискираха квартален магазин заради подаден сигнал за търговия с гласове. Изборният ден премина спокойно, но при засилено полицейско присъствие.