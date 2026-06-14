БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Масови арести в Ботунец и в различни части на София:...
Чете се за: 02:05 мин.
Цените на стоките: Спад при повечето плодове и зеленчуци,...
Чете се за: 03:05 мин.
Полицията в Монтана разследва случай на жесток побой над...
Чете се за: 01:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В 13 населени места избираха кмет днес

Цанка Николова от Цанка Николова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Запази
В 13 населени места избираха кмет днес
Слушай новината

В 13 населени места избираха нови кметове днес. В столичния район "Средец" мандатът на Трайчо Трайков беше прекратен заради участие в служебния кабинет на Андрей Гюров. Кандидатите са шестима. Над 28 000 души имаха право на глас, но избирателната активност беше ниска.

На другия полюс беше битката в сливенското село Чинтулово. Близо 65% от избирателите там отидоха до урните. Вотът беше белязан от напрежение - престоят на хора в двора на училището, в което се гласуваше, беше забранен, което не попречи на групи млади мъже да стоят пред сградата, заедно с кандидатите за кметове.

В невестинското село Лиляч, в което 20 души бяха вписани неправомерно в избирателните списъци, часове преди вота обискираха квартален магазин заради подаден сигнал за търговия с гласове. Изборният ден премина спокойно, но при засилено полицейско присъствие.

#13 населени места #избираха кмет #частични избори

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Масови арести в Ботунец и в различни части на София: Задържаха членове на "Калашниците" за рекет, изнудване и проституция
2
Масови арести в Ботунец и в различни части на София: Задържаха...
Конфликтът САЩ – Иран: Ще има ли предварително споразумение днес?
3
Конфликтът САЩ – Иран: Ще има ли предварително споразумение...
България с втора победа в Лигата на нациите
4
България с втора победа в Лигата на нациите
Учителка, насочвала руски удари по Херсон, беше осъдена на доживотен затвор в Украйна
5
Учителка, насочвала руски удари по Херсон, беше осъдена на...
При полицейска проверка: Откриха 33-ма мигранти в бус край Бургас
6
При полицейска проверка: Откриха 33-ма мигранти в бус край Бургас

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Колега на шофьора от автобус 119 пред БНТ: На това място редовно има гонки
2
Колега на шофьора от автобус 119 пред БНТ: На това място редовно...
Градушка с големина на орех опустоши земеделски площи в Монтанско
3
Градушка с големина на орех опустоши земеделски площи в Монтанско
40 000 евро заплата: Шефове на държавни болници с по-високи възнаграждения от висши държавни ръководни кадри
4
40 000 евро заплата: Шефове на държавни болници с по-високи...
Съдът гледа мярката на единия от шофьорите, причинили жестоката катастрофа на "Челопешко шосе"
5
Съдът гледа мярката на единия от шофьорите, причинили жестоката...
Всички пенсии, отпуснати до края на 2025 г., ще бъдат увеличени със 7,8%
6
Всички пенсии, отпуснати до края на 2025 г., ще бъдат увеличени със...

Още от: Общество

Президентът Йотова участва в откриването на Световното първенство за атлети със Синдром на Даун в София
Президентът Йотова участва в откриването на Световното първенство за атлети със Синдром на Даун в София
Над 13 700 автомобила са проверени само за денонощие, издадени са 4000 фиша и стотици актове за нарушения Над 13 700 автомобила са проверени само за денонощие, издадени са 4000 фиша и стотици актове за нарушения
Чете се за: 01:42 мин.
Вече можем да запазим час онлайн за кръводаряване Вече можем да запазим час онлайн за кръводаряване
Чете се за: 02:12 мин.
Цените на стоките: Спад при повечето плодове и зеленчуци, и някои основни храни Цените на стоките: Спад при повечето плодове и зеленчуци, и някои основни храни
Чете се за: 03:05 мин.
Полицията в Монтана разследва случай на жесток побой над 5-годишно дете Полицията в Монтана разследва случай на жесток побой над 5-годишно дете
Чете се за: 01:32 мин.
В началото на лятото: Сериозен недостиг на спасители на плажа, въпреки по-високото заплащане В началото на лятото: Сериозен недостиг на спасители на плажа, въпреки по-високото заплащане
Чете се за: 03:35 мин.

Водещи новини

Сделка или не? Израелски удари в Ливан поставят под съмнение мира между САЩ и Иран
Сделка или не? Израелски удари в Ливан поставят под съмнение мира...
Чете се за: 03:22 мин.
По света
МВР удари "Калашниците": КПП-та в Ботунец, обиски и арести в цяла София (ОБЗОР) МВР удари "Калашниците": КПП-та в Ботунец, обиски и арести в цяла София (ОБЗОР)
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Путин и Тръмп са разговаряли по телефона, американски пратеници скоро ще са в Москва Путин и Тръмп са разговаряли по телефона, американски пратеници скоро ще са в Москва
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Сблъсъци и сълзотворен газ в Женева: Хиляди демонстранти против срещата на Г-7 (СНИМКИ) Сблъсъци и сълзотворен газ в Женева: Хиляди демонстранти против срещата на Г-7 (СНИМКИ)
Чете се за: 00:32 мин.
По света
Президентът Йотова участва в откриването на Световното първенство...
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Километрично задръстване по АМ "Тракия" в посока Пловдив...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Делфин избра рибарското пристанище “Ченгене скеле” край...
Чете се за: 01:07 мин.
Регионални
Вече можем да запазим час онлайн за кръводаряване
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ