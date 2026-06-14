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Делфин избра рибарското пристанище “Ченгене скеле” край Бургас за свой дом (ВИДЕО)

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
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Чете се за: 01:07 мин.
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Малък делфин се превърна в любимец на рибарите и посетителите на рибарското пристанище “Ченгене скеле” край Бургас. От няколко дни морският обитател плува около пристана, без да се притеснява нито от хората, нито от лодките.

Рибарите вече го приемат като свой талисман и дори обсъждат как да го кръстят. Любопитният бозайник често изплува край кейовете и привлича десетки погледи, превръщайки се в една от най-симпатичните атракции на рибарското селище.

„Това малко делфинче си е намерило любимо място – пристана на "Ченгене скеле". Вече няколко дни радва хората там и напомня колко красиво и живо е нашето море“, заяви кметът на Бургас Димитър Николов.

Необичайният гост продължава да обикаля около пристана, а местните се надяват да остане още дълго край брега.

#Ченге скеле #делфин #пристанище

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