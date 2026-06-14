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В началото на лятото: Сериозен недостиг на спасители на плажа, въпреки по-високото заплащане

bnt avatar logo от Екип на "По света и у нас"
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Снимка: БНТ
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Все по-трудно се намират морски спасители за българското Черноморие. И това лято се очаква да има недостиг, въпреки по-високите заплати. Тази година възнагражденията са увеличени с около 20%, но свободни места продължава да има. От юли ивиците трябва да бъдат обезпечени с пълен капацитет спасители, каквито браншът все още търси. Търсят се и алтернативи – технологиите да спасяват хора в морето.

Тихомир Георгиев е сред най-младите спасители на Южния плаж в Несебър. Това е четвъртото му лято. Нови колеги почти няма, а работата изисква постоянна концентрация.

Тихомир Георгиев, спасител на южния плаж в Несебър: "Спасителството е 70% наблюдение. Като цяло най-добрият спасител е сухият спасител, който може да предотврати инцидента преди изобщо да се е случил."

Тихомир дели поста със старшия спасител Григор Станчев. Той е в професията от 36 години и казва, че най-често напрежението идва не от морето, а от туристите.

Григор Станчев, старши спасител на южния плаж в Несебър: "Има хора, които на червен флаг си влизат… Многократно съм влизал вътре в морето да вадя хора, след като не чуват изобщо указанията ни, свирки, изобщо абсолютно нищо – трябва да има глоби“.

За съвестните туристи спасителите са гаранция за спокойствие.

Полина Коларов, турист: "Защото е опасно в морето и стават всякакви инциденти. За мен е задължително да има достатъчно спасители на плажа."

Тази година заплатите им са увеличени с 20% и достигат между 1200 и 1500 евро. Но кандидати липсват, тъй като работата е сезонна.

Иван Георгиев, управител на водноспасителна служба: "Всяка година става все по-трудно за професията спасител да се намират желаещи. Дори и да имаме, и да има кажем сумата х по 5 да бъде увеличена, пак ще има момент, в който ние няма на кого да ги дадем."

Между 1500 и 1700 спасители са нужни за българското Черноморие.

Иван Георгиев, управител на водноспасителна служба: "Не по-малко от 100 човека търсим все още. Докато не дойдат тези хора не можем да кажем – да имаме ги, защото всичко се случва."

Заради недостига на кадри част от ивиците търсят нетрадиционни решения. На плаж "Бутамята" от дни работи първият в страната дрон за водно спасяване.

Ивайло Илиев, управител на плаж "Бутамята": "Управлява се чрез дистанционно. По много по-бърз начин може да се достигне до удавник, много по-бързо отколкото спасител би успял да го направим това нещо."

От бранша подчертават, че техниката може да бъде само помощно средство. А основната гаранция за безопасността на плажа остава спазването на указанията на обучени спасители.

Автори: Давид Сукнаров, Елеана Цанова

#морски спасители #спасители на плажа #недостиг на спасители по морето #българско черноморие

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