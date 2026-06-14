Изборният ден в столичния район "Средец" протича спокойно

На 13 места в страната днес се провеждат частични местни избори. Едно от тях е столичният район "Средец".

Към момента изборният ден противно спокойно, няма никакви проблеми при гласуването в столичния район “Средец”. Право на глас имат 28 009 души. Те ще могат да упражнят своя вот в общо 43 секции в район "Средец". Във всички ще може да се гласува и с машина, и с хартиена бюлетина. Кандидатите за кмет на района са шестима.

Валя Георгиева – председател на секционна комисия: "До този момента всичко протича нормално. Активността е слаба, на се надяваме да се увеличи. Всичко е спокойно." Индра Маркова: "Не пропускам никакви избори. Смятам, че това е моят граждански дълг." Николай Марков: "Това е решение, което аз съм взел преди 35 години. Става дума за един граждански дълг, който ние дължим на цялото общество и в частност на самите себе си. Малкото, което може да направим за бъдещето не само нашето, а и на децата си намира израз в изборите ни."

снимки: БНТ

Към 11:00 часа избирателната активност за столичния район е малко над процент и половина.

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