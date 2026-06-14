Полицейска операция за контрол на пътя и срещу гонките се провежда в област Благоевград (СНИМКИ)

Специализирана полицейска операция по контрол на пътното движение с цел намаляване на пътнотранспортния травматизъм се провежда на територията на област Благоевград. Най-честите нарушения са неплатени винетки или застраховки, както и изтекли свидетелства за управление на МПС.

Освен това, органите на реда следят и за нерегламентирани гонки.

"Взели сме всички мерки за установяване на местата, където има получена информация, че се организират нерегламентирани гонки между шофьори. Така че на тези места са заложени камери за отчитане на скоростта, имаме и усилени наряди", каза старши комисар Илия Тупаров, директор на ОД на МВР – Благоевград.

Той допълни, че през последните месеци има само един сигнал за провеждане на гонки в населено място – в частен имот на територията на Петрич.

Тупаров коментира и водачите с шофьорски книжки, издадени от Чехия, Кипър и Англия, и добави, че текът засилени проверки на лицата, които са подали заявление за подмяна с българското свидетелство:

"В случая ние не можем да откажем тази услуга, но извършваме проверка да се установи къде е положен изпита за правоуправление. Действително лицето притежава ли годно свидетелство за управление, както и диплома за завършено образование. Разпоредил съм на служителите от КАТ като дойде такова лице, да си напише собственоръчно заявление, да видим дали въобще е грамотно. Защото в повече случаи това са от малцинствата хора, които си закупуват шофьорски книжки от Англия, от Кипър, от Чехия, и това са едни от най-честите нарушители на закона за движение по пътищата."

Лицата, които са подали заявление за подмяна на шофьорските книжки от 2022 година до сега са 78 души. Но тепърва предстои да се установяват тези, които продължават да шофират с такива.

"Като също е разпоредено при спиране на водача, който представя такова СУМПС да се извърши проверка и да се докладва на Районната прокуратура с оглед установяване на годността", допълни Тупаров.

Той подчерта, че през последните дни в областта са регистрирани няколко тежки пътнотранспортни произшествия, предизвикани от здравословен проблем или умора на водача, и апелира да не се шофира, ако не се чувстваме добре:

"Вчера имаме един случай на водач, който е получил масивен инфаркт докато шофира. Вследствие на което предизвиква ПТП, има и ранен участник. Преди два дни в Сандански имаме подобен случай, вчера също стана тежко ПТП в района на село Градево, където водачката, която явно е задрямала или е отклонила вниманието си, и е предизвикала ПТП. Моля, тези водачи да не поставят техния живот в опасност, така и на другите участници в движението, било пешеходци или пътуващи с МПС."

снимки: Аксения Ангелова, БНТ