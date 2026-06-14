Протестите в Албания се разрастват

Протестите срещу строежи на луксозни курорти на албанското крайбрежие се разрастват.

Недоволните влязоха в сблъсъци с полицията, след като се опитаха да премахнат оградите на строителна площадка на петзвезден курорт до село Рьол в северната част на Албания. Местните твърдят, че земята за комплекса им е била отнета. Това е вторият спорен проект, който предизвиква напрежение.

снимки: БТА

От седмици хиляди албанци протестират и срещу друг проект за луксозен курорт на компания, свързана със зетя на американския президент – Джаред Къшнър. Плановете са той да бъде построен близо до защитена местност в района на Вльора, което е естествен дом на фламинго и други защитени видове.