При полицейска проверка: Откриха 33-ма мигранти в бус край Бургас

33-ма мигранти са били открити в товарен бус край Бургас при полицейска проверка. Превозното средство е спряно на пътя между квартал "Крайморие" и Бургас в района на природозащитен център “Пода”, където има изграден контролно-пропускателен пункт на "Граничната полиция".

По първоначална информация в буса са пътували общо 33-ма чужди граждани, за които се предполага, че са от Афганистан. Четирима от тях са транспортирани до Спешното отделение на УМБАЛ-Бургас за преглед и оказване на медицинска помощ, като единият е 16-годишен. По информация на медиците пациентите са били обезводнени и недохранени.