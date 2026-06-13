Катар с нова мисия във футбола

Националният отбор на емирството от Персийския залив пристига на западното крайбрежие в САЩ и Канада със смелата задача да спечели, ако не друго, поне първата си точка или дори победа на световно първенство.
Катар вече има нова мисия във футбола. Националният отбор на емирството от Персийския залив пристига на западното крайбрежие в САЩ и Канада със смелата задача да спечели, ако не друго, поне първата си точка или дори победа на световно първенство.
Макар и да беше домакин на финалите преди 4 години, Катар приключи участието си там след 3 загуби в груповата фаза. За малката монархия в Доха днес футболът вече е въпрос на огромен престиж. Летвата се вдигна още повече в последните седмици, след като финансираният с катарски капитали ПСЖ спечели Шампионската лига за втора поредна година.
Всъщност, футболът пристига в Катар след Втората световна война, когато са открити и започват да се разработват огромните залежи от природен газ и петрол…
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