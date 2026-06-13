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Катар с нова мисия във футбола

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Национални отбори
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Националният отбор на емирството от Персийския залив пристига на западното крайбрежие в САЩ и Канада със смелата задача да спечели, ако не друго, поне първата си точка или дори победа на световно първенство.

катар футбол
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Катар вече има нова мисия във футбола. Националният отбор на емирството от Персийския залив пристига на западното крайбрежие в САЩ и Канада със смелата задача да спечели, ако не друго, поне първата си точка или дори победа на световно първенство.

Макар и да беше домакин на финалите преди 4 години, Катар приключи участието си там след 3 загуби в груповата фаза. За малката монархия в Доха днес футболът вече е въпрос на огромен престиж. Летвата се вдигна още повече в последните седмици, след като финансираният с катарски капитали ПСЖ спечели Шампионската лига за втора поредна година.

Всъщност, футболът пристига в Катар след Втората световна война, когато са открити и започват да се разработват огромните залежи от природен газ и петрол…

Подробности вижте във видеото!

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