Катар с нова мисия във футбола

Катар вече има нова мисия във футбола. Националният отбор на емирството от Персийския залив пристига на западното крайбрежие в САЩ и Канада със смелата задача да спечели, ако не друго, поне първата си точка или дори победа на световно първенство.

Макар и да беше домакин на финалите преди 4 години, Катар приключи участието си там след 3 загуби в груповата фаза. За малката монархия в Доха днес футболът вече е въпрос на огромен престиж. Летвата се вдигна още повече в последните седмици, след като финансираният с катарски капитали ПСЖ спечели Шампионската лига за втора поредна година.

Всъщност, футболът пристига в Катар след Втората световна война, когато са открити и започват да се разработват огромните залежи от природен газ и петрол…

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