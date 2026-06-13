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Рекорд за Гинес постави пилотът Николай Калайджиев с 1020 излитания и кацания за 15 часа

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Мирела Дончева
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Следващата цел е космосът, посочи пилотът пред БНТ

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Рекорд за Гинес постави пилотът Николай Калайджиев на летището в Горна Оряховица.

1020 излитания и кацания с ултралек самолет успя да направи днес пилотът Николай Калайджиев. Това са 20 обиколки повече от първоначалната цел, която той си беше поставил.

Това е нечовешко изпитание за физическите и психическите възможности на човек. Днес, в най-топлата част на деня, температурата в кабината му беше 38 градуса. Той спираше на всеки час, за да влиза във вана с лед.

Минути след 20.00 часа пилотът беше посрещнат с водни салюти. Очакваха го десетки хора, които днес през целия ден наблюдаваха неговите обиколки във въздуха и опита за поставяне на шести световен рекорд за него, който вече е факт.

Николай Калайджиев, пилот: "Чувствам се много добре, удовлетворен, понеже ние сме цял екип. Работихме много време за това нещо и сега, когато го направихме, радостта е много голяма. Целта, която си бяхме поставили, я постигнахме."

Следващата цел е космосът.

"Да, космосът е бил цел и преди. Сега сме една стъпка по-напред към тази цел. Има представители на космически компании днес, които бяха дошли да наблюдават събитието, така че най-вероятно скоро ще има и нови новини, свързани с космоса."

БНТ: Всъщност цялата организация е посветена на една много специална мисия – именно да запалите децата към авиацията.

"Ами да, понеже от началото на годината сме били гости в около 15 училища. И това, което имаме като впечатление от тях, е, че мотивация с думи и слова трудно се постига в съвремието. Най-правилният начин и начинът, по който можеш да вдъхновиш едно дете или младеж, е чрез личен пример."

Вижте прякото включване на Мирела Дончева.

#1020 излитания и кацания #Николай Калайджиев #рекорд #пилот #Гинес

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