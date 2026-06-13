Тръмп: Сделка с Иран ще бъде подписана утре и Ормузкият проток ще бъде отворен

Противоречиви са сигналите кога ще бъде подписана дългоочакваната сделка за мир между Съединените щати и Иран. 105 дни продължава войната, която подпали Близкия изток, а макар по-рано днес от Техеран да потвърдиха, че примирието може скоро да бъде факт, този следобед обявиха, че меморандумът няма да бъде подписан утре. Преди минути обаче Доналд Тръмп отново повтори, че сделката ще бъде сключена в неделя, а веднага след това ще бъде отворен и Ормузкият проток.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Ще мерим успеха си не само по броя на битките, които печелим, но и по броя на войните, на които ще сложим край."

Тези думи на Доналд Тръмп са част от телевизионна кампания на Пентагона, която утре ще се завърти в американския ефир. В същия ден в Белия дом ще отбележат рождения ден на Тръмп с ММА срещи. Да може да обяви край на войната с Иран, безспорно е сред желанията на американския лидер за личния му празник. Тръмп ще обсъди и разминирането на Ормузкия проток с останалите лидери от Г-7 следващата седмица.

Надежда, че още утре сделката между Вашингтон и Техеран може да стане факт изрази и пакистанският премиер.

Шахбаз Шариф, премиер на Пакистан: "По-близо от всякога сме до сделка за мир. Очакваме тя да бъде финализирана в следващите 24 часа и да бъде незабавно подписана по електронен път. През следващата седмица ще има и технически разговори. Благодарим на Съединените щати и Иран за отдадеността им по време на преговорите и на нашите братя от региона за подкрепата им. Уверени сме, че тази историческа сделка ще даде основа за траен мир."

Коментарът на Шариф дойде след интервю на иранския външен министър Абас Арагчи, в което от Техеран потвърдиха заявката на Вашингтон, че преговорите по мирното споразумение са на финалната права. Но под условие. От Иран си дават 60-дневен срок, в който да бъдат обсъдени детайлите за ядрената програма и санкциите. Продължават да настояват и за контрол над Ормузкия проток, макар и да казват, че няма да събират толтакси.

Абас Арагчи, министър на външните работи на Иран: "Преговорите, които ще доведат до край на войната, са предвидени да се проведат на два етапа. Първият етап е подписването на меморандум за разбирателство между Иран и Съединените щати. На втория етап ще бъдат разгледани ядреният въпрос, заедно с въпроса за отмяната на санкциите срещу Иран и ще бъде постигнато окончателно споразумение."

Сред условията за сделка на Иран е и прекратяване на израелските удари срещу Ливан. Удари, обаче, имаше и днес.

Сигнал, че от Ислямската република все пак са готови за сделка дойде и от решението следващата седмица да бъде погребан убития в първия ден на войната върховен лидер аятолах Али Хаменей. Досега церемониите бяха отлагани заради конфликта.