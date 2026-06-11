Тръмп: САЩ контролират Ормузкия проток, армията на Техеран е победена, свършено е с Иран

Нова размяна на удари между САЩ и Иран. От Централното американско командване съобщиха, че са нанесли нови удари с цел самоотбрана. В отговор Техеран обяви, че затваря Ормузкия проток и атакува американски бази в Близкия изток. Може ли да се поднови войната по време на Световното първенство по футбол?

Освен за война, в Иран говорят и за футбол. Но очакванията, че заради Световното първенство оръжията ще замлъкнат, засега не се оправдават. За втора поредна нощ американската армия нанася удари по ирански обекти от противовъздушната отбрана и радарни системи в района на Ормузкия проток. За втора нощ Техеран отвръща на удара с атаки срещу американски бази в Йордания, Кувейт и Бахрейн.

Няколко часа преди началото на американската операция Доналд Тръмп предупреди Иран, че "ще плати висока цена", ако не бъде финализирано мирното споразумение.

Снимка: ЕПА/БГНЕС

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Ще ги атакуваме, ще ги атакуваме много силно."

Независимо от твърденията на Иран, че отново затварят Ормузкия проток, Тръмп заяви, че Съединените щати успяват да транспортират петрол от там по начин, който той определи като "тайна мисия".

Доналд Тръмп, президент на САЩ: „Миналия месец наредих на нашите велики американски военни да изпълнят секретна мисия за подкрепа на петролни танкери и търговски кораби през Ормузкия проток. Днес с удоволствие обявявам, че тези усилия доведоха до преминаването на повече от 100 милиона барела петрол през протока и до открития пазар. Повече от 200 търговски кораба преминаха безопасно. Това изключително успешно усилие се дължи на факта, че САЩ контролират Ормузкия проток, а не Иран. Тяхната армия е победена, а икономиката им е загубена. Свършено е с Иран!"

Ескалацията на напрежението не означава край на примирието, твърдят източници от Белия дом пред "Политико".

И "Уолстрийт джърнъл" пише, че след като Тръмп е разрешил новите атаки, е наредил чрез Катар да бъде съобщено на Иран, че ударите не означават "рестартиране на пълномащабната война". Техеран потвърди, че вчера е пристигнала катарска делегация.

Освен към военните хроники, погледите на иранците сега са насочени към Мексико, където се намира тренировъчният лагер на иранските футболисти. На 16 юни те ще играят срещу Нова Зеландия в Лос Анджелис.