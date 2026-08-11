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ВЗРИВ ВЪВ ВОЕННИЯ ЗАВОД КРАЙ ТРЯВНА

Продължава разследването на инцидента във военния завод край Трявна

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Продължава разследването на инцидента във военния завод "ЕМКО" край Трявна. 300 работници от завода бяха евакуирани заради пожар след експлозията.

Заради разрастването на пожара към село Радоеви беше задействана системата BG-ALERT. Въпреки че огънят беше овладян, през цялата нощ на място работиха екипи на пожарната и доброволци. Складът за боеприпаси, в който избухна експлозията, е унищожен напълно.

Предполага се, че огънят е тръгнал от превозно средство, което се използва за товаро-разстоварителна работа. Според първоначалната информация, няма данни за човешка грешка или външна намеса да са причина за взрива.

Предстои да бъде иззета документацията за склада и съхраняваните материали и ще бъдат назначени експертизи, които да установят причината за пожара. Разследването се води от Окръжната прокуратура в Габрово.

#"ЕМКО" ООД #взривове край Трявна #разследване причини

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