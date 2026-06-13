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Константин Проданов: В сайт ще се проверява справедливата цена на 20 стоки от първа необходимост

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В сайт ще се проверява справедливата цена на 20 стоки от първа необходимост. Това обясни в предаването "Говори сега" председателят на парламентарната комисия по бюджет и финанси Константин Проданов от "Прогресивна България".

"Първо да кажем, че между първо и второ четене променихме наименованието от „справедлива цена“ стана „справедлива стойност“. Защото цената е това, което плащате, а стойността е това, което получавате срещу нея. Чух много обвинения, че това било непазарно. Всъщност това го има в член 102 от Договора за функциониране на Европейския съюз, който забранява злоупотребата с господстващо положение. И едно от нещата, които се забраняват там, е именно налагането на несправедливи цени. На английски е unfair prices, на български понякога се превежда като нелоялни цени, но всъщност става дума за несправедливи — т.е. такива, които нямат връзка с икономическата стойност на продукта. Но това е императивна забрана в договора за функция на ЕС. Тя ще се публикува на интернет портал за ограничен кръг от стоки — около 20 стоки от първа необходимост. Държавата ще калкулира по методика, която в момента се разработва и ще бъде приета от Министерския съвет. Тя стъпва на два подхода. Единият е сравнителен критерий — гледат се сходни продукти в други държави членки на ЕС, като се отчитат разлики в ДДС и покупателна способност. Другият подход е принципът „разходи плюс“ — цена на едро плюс оперативни разходи, логистика, заплати, брак, фира и нормална търговска надценка. Това дава референтна стойност, която служи за ориентация на потребителя. Това не е ценови таван и не е ценови под. Целта е да се преодолее информационната асиметрия, която в момента съществува."

Проданов обясни в детайли въведената забрана за покачване на цените и услугите за срок от една година без да е икономически обосновано.

"Това просто е продължение на вече съществуващата забрана в Закона за еврото. Тя не е забрана, всъщност, а изискване за обосновка с икономически факти, когато се повишават цените. Част от повишенията на цените се случиха още преди въвеждането на закона. Всъщност проблемът беше, че имаше един преходен период преди той да се въведе миналата година, когато търговците използваха момента, за да вдигнат ударно цените без да се обясняват. В последно време има увеличения на цените, които са икономически обосновани от обективни външни фактори, като кризата в Близкия изток, процикличната и проинфлационната политика на държавата през бюджетния сектор, кредитната експанзия, която в момента е много осезаема по линия на банките и която може да се каже, че надува балони в определени сектори. Всичко това има проинфлационен характер. Това е основателна причина за повишаване на цените, но наред с нея има и неоснователни причини за повишаване на цените. Това е така наречената спекула или опит да се „лови риба в мътна вода“. Това се опитваме да пресечем, както с удължаването на тази забрана, имаше достатъчно индикации вече, че доста търговци се готвят да вдигнат ударно цените веднага след изтичането ѝ през август месец. Между другото, чуждият опит също показва, че в страни, които са минали по този път при приемането на еврото след първоначалния преходен период на двойно обозначение има едни инерционни процеси, които продължават и след това. И затова е добре да се управлява този процес, да не бъде изпуснат извън контрол."

Вижте целия разговор във видеото

#20 стоки от първа необходимост #"Прогресивна България" #константин проданов #сайт

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