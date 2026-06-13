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Ивайло Мирчев: Няма подарено оръжие на Украйна

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Решението на Министерството на отбраната да преустанови предоставянето на военна помощ от резервите на Българската армия на Украйна предизвика остра реакция на партиите в опозиция.

Няма подарено оръжие на Украйна, подчерта съпредседателят на "Да, България" – Ивайло Мирчев в предаването "Говори сега".

"Първо трябва да кажем, че България от складовете на българската армия е предоставила около 2% от общото оръжие и боеприпаси, които от България са тръгнали за Украйна. 1% допълнително, извън тези 2%, е от складовете на жандармерията, над 100 бронетранспортьора, а останалите 97% са от българските заводи. Украйна си е платила тези 97% оръжие и боеприпаси, които от българските заводи отиват в Украйна. Тези пари, около 6,5 милиарда евро, влизат в българската икономика, те работят за България. Аз твърдя, че от 2022 г. до сега става дума за около 6,5 милиарда за продаденото оръжие от българските заводи. Което е 90% от общото предоставяне. Останалите 3% са 2% от складовете на българската армия и 1% от склада на жандармерията, над 100 бронетранспортьора. Тези 97%, които ние сме произвели в България и изпратили като оръжие и боеприпаси в Украйна, са платени от Украйна или от партньори на Украйна. Тези 3%, които са от складовете на жандармерията и от складовете на армията, са платени от Европейския механизъм за мир и от тристранни сделки на българската държава с други държави. Няма подарено оръжие. Няма подарени боеприпаси. Всичко, което ние сме изпратили, сме получили. Има голямо заблуждение в българското общество, че България е подарявала оръжие на Украйна. Това не отговаря на истината."

Украйна в момента не се нуждае от каквото и да е било от нашите складове, подчерта Мирчев.

"И по-тъжното в случая е, че България не съумя да направи тази модернизация на армията си в последните години, в резултат на което Украйна в момента не се нуждае особено от каквото и да е от нашите складове. Може би има няколко единици, които биха представлявали интерес. От друга страна, най-малкото това е страна, която вече прави по 7 милиона дрона на година. За 2026 г. планират да произведат 7 милиона дрона. Представете си за какво става дума. Ние няма да произведем дронове за българската армия. До там сме се докарали. От тази гледна точка имаме в складовете неща, които могат да отидат. И не е вярно, че няма. България между другото е най-големият склад за съветско оръжие. То е 40–50-годишно. Не върши особена работа, защото и войната вече се води по друг начин. Това всички го виждат в новините – всичко е роботи, дронове, а не по стария конвенционален начин."

"Въпросът е, че не сме подарявали нищо на Украйна, както се носят слухове. Това не е вярно. Украйна е една от страните, които са инвестирали доста в българската икономика последните 4 години – 6,5 милиарда евро. Много малко държави са закупили продукция за подобни суми. Тогава, когато България попада в световния видеообмен по този начин, трябва да си зададем въпроса – това добре ли е или е зле. Когато всички европейски страни помагат на Украйна, не става дума да разделяме обществото и да казваме „стига с тази Украйна“. Въпросът е къде е България в цялото това нещо. Европа е на две скорости – не само по това дали си в еврозоната и Шенген, а по отношението към сигурността. Когато се взимат важни решения – къде да се произвеждат модерните оръжия, дали ще има обща европейска армия, ядрен чадър над европейските страни, как да се подобри сигурността – България вместо да е в ядрото на взимане на тези решение, ние правим това, което би се харесало на един човек, и това е Путин. Ако има желание от Кремъл, да има една-две страни в ЕС, които да казват „няма да изпращаме оръжие в Украйна“. И какво се получава? Не седим на масата за взимане на решения."

#Ивайло Мирчев  #оръжие #Украйна

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