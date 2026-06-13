Ивайло Мирчев: Няма подарено оръжие на Украйна

Решението на Министерството на отбраната да преустанови предоставянето на военна помощ от резервите на Българската армия на Украйна предизвика остра реакция на партиите в опозиция.

Няма подарено оръжие на Украйна, подчерта съпредседателят на "Да, България" – Ивайло Мирчев в предаването "Говори сега".

"Първо трябва да кажем, че България от складовете на българската армия е предоставила около 2% от общото оръжие и боеприпаси, които от България са тръгнали за Украйна. 1% допълнително, извън тези 2%, е от складовете на жандармерията, над 100 бронетранспортьора, а останалите 97% са от българските заводи. Украйна си е платила тези 97% оръжие и боеприпаси, които от българските заводи отиват в Украйна. Тези пари, около 6,5 милиарда евро, влизат в българската икономика, те работят за България. Аз твърдя, че от 2022 г. до сега става дума за около 6,5 милиарда за продаденото оръжие от българските заводи. Което е 90% от общото предоставяне. Останалите 3% са 2% от складовете на българската армия и 1% от склада на жандармерията, над 100 бронетранспортьора. Тези 97%, които ние сме произвели в България и изпратили като оръжие и боеприпаси в Украйна, са платени от Украйна или от партньори на Украйна. Тези 3%, които са от складовете на жандармерията и от складовете на армията, са платени от Европейския механизъм за мир и от тристранни сделки на българската държава с други държави. Няма подарено оръжие. Няма подарени боеприпаси. Всичко, което ние сме изпратили, сме получили. Има голямо заблуждение в българското общество, че България е подарявала оръжие на Украйна. Това не отговаря на истината."

Украйна в момента не се нуждае от каквото и да е било от нашите складове, подчерта Мирчев.