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Топовни салюти, военен парад и авиошоу за рождения ден на крал Чарлз III

Джанан Дурал от Джанан Дурал
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топовни салюти военен парад авиошоу рождения ден крал чарлз iii
Снимка: АП/БТА
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С пищни церемонии във Великобритания отбелязаха официалния рожден ден на крал Чарлз III.

77-годишният монарх е роден през ноември, но традицията повелява празненствата да се провеждат при по-хубаво време.

41 топовни салюта бяха изстреляни в чест на краля в Лондон, а кулминацията беше военният парад, в който взе участие и престолонаследникът принц Уилям.

Пред погледа на стотици хиляди почитатели на монархията, цялото кралско семейство наблюдава и прелитането на изтребителите от балкона на Бъкингамския дворец.

Снимки: АП/БТА и ЕПА/БГНЕС



#крал Чарлз III #авиошоу #топовни салюти # военен парад #рожден ден

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