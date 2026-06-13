Топовни салюти, военен парад и авиошоу за рождения ден на крал Чарлз III

С пищни церемонии във Великобритания отбелязаха официалния рожден ден на крал Чарлз III.
77-годишният монарх е роден през ноември, но традицията повелява празненствата да се провеждат при по-хубаво време.
41 топовни салюта бяха изстреляни в чест на краля в Лондон, а кулминацията беше военният парад, в който взе участие и престолонаследникът принц Уилям.
Пред погледа на стотици хиляди почитатели на монархията, цялото кралско семейство наблюдава и прелитането на изтребителите от балкона на Бъкингамския дворец.
Снимки: АП/БТА и ЕПА/БГНЕС