Трима млади мъже загинаха при тежка катастрофа в Пловдивско, един е в критично състояние

Катастрофа с три жертви и тежко ранен е станала снощи в участъка между пловдивските селата Крислово и Динк, съобщиха от полицията. Сигналът за джип, който се врязал в дърво и се обърнал по таван, е подаден на тел. 112 в 23.40 ч. Веднага към местопроизшествието са насочени екипи на спешна помощ и РУ-Труд, съдействие е оказано и от служители на пожарната. Установено е, че в колата са пътували четирима мъже.

На място са загинали водачът и единият пътник, друг е открит на пътното платно в близост - също починал. Четвъртият от мъжете е транспортиран в болница в критично състояние. При проверката е установено, че автомобилът е управляван от неговия 29-годишен собственик, който миналия месец е придобил шофьорска книжка от Германия.

Другите две жертви са на 27 и 28 години, а пострадалият е 25-годишен. Причините и обстоятелства, довели до тежкия инцидент, се разследват в досъдебно производство под наблюдение на Окръжна прокуратура-Пловдив.