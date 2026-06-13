БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
EК потвърди, че иска процедура за прекомерен дефицит за...
Чете се за: 02:25 мин.
Предсрочно: Възстановяват движението на метрото между...
Чете се за: 01:00 мин.
6-месечно бебе почина в болницата в Търговище, здравният...
Чете се за: 00:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Трима млади мъже загинаха при тежка катастрофа в Пловдивско, един е в критично състояние

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Росица Колева
A+ A-
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Запази
трима млади мъже загинаха тежка катастрофа пловдивско един критично състояние
Снимка: БТА/Архив
Слушай новината

Катастрофа с три жертви и тежко ранен е станала снощи в участъка между пловдивските селата Крислово и Динк, съобщиха от полицията. Сигналът за джип, който се врязал в дърво и се обърнал по таван, е подаден на тел. 112 в 23.40 ч. Веднага към местопроизшествието са насочени екипи на спешна помощ и РУ-Труд, съдействие е оказано и от служители на пожарната. Установено е, че в колата са пътували четирима мъже.

На място са загинали водачът и единият пътник, друг е открит на пътното платно в близост - също починал. Четвъртият от мъжете е транспортиран в болница в критично състояние. При проверката е установено, че автомобилът е управляван от неговия 29-годишен собственик, който миналия месец е придобил шофьорска книжка от Германия.

Другите две жертви са на 27 и 28 години, а пострадалият е 25-годишен. Причините и обстоятелства, довели до тежкия инцидент, се разследват в досъдебно производство под наблюдение на Окръжна прокуратура-Пловдив.

#Динк #трима млади мъже #загинаха #Пловдивско #крислово #тежка катастрофа

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Посмъртно удостоиха Михаил Белчев с голямата награда „Христо Г. Данов“ за цялостен принос в книжовната литература
2
Посмъртно удостоиха Михаил Белчев с голямата награда „Христо...
Държава от еврозоната е възразила срещу дизайна на българска монета от 2 евро, посветена на азбуката ни
3
Държава от еврозоната е възразила срещу дизайна на българска монета...
Частично бедствено положение е обявено в община Омуртаг, валежите са разрушили пътя за с. Бостан
4
Частично бедствено положение е обявено в община Омуртаг, валежите...
Фейсбук се срина
5
Фейсбук се срина
България може да се изкачи до осмото място в световната ранглиста при победа над Аржентина
6
България може да се изкачи до осмото място в световната ранглиста...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Колега на шофьора от автобус 119 пред БНТ: На това място редовно има гонки
2
Колега на шофьора от автобус 119 пред БНТ: На това място редовно...
Градушка с големина на орех опустоши земеделски площи в Монтанско
3
Градушка с големина на орех опустоши земеделски площи в Монтанско
След кървавата гонка: 4 жертви и 8 ранени след тежката катастрофа на „Челопешко шосе“ (ОБЗОР)
4
След кървавата гонка: 4 жертви и 8 ранени след тежката катастрофа...
40 000 евро заплата: Шефове на държавни болници с по-високи възнаграждения от висши държавни ръководни кадри
5
40 000 евро заплата: Шефове на държавни болници с по-високи...
Съдът гледа мярката на единия от шофьорите, причинили жестоката катастрофа на "Челопешко шосе"
6
Съдът гледа мярката на единия от шофьорите, причинили жестоката...

Още от: Регионални

Наемателят на терените край Бутамята спира дейностите след актове от РИОСВ и Община Царево
Наемателят на терените край Бутамята спира дейностите след актове от РИОСВ и Община Царево
Множество нарушения на пътя установи масирана полицейска операция на ГДНП в област Ловеч Множество нарушения на пътя установи масирана полицейска операция на ГДНП в област Ловеч
Чете се за: 01:32 мин.
Опит за рекорд за Гинес: Пилот ще се приземи и ще излети 1000 пъти Опит за рекорд за Гинес: Пилот ще се приземи и ще излети 1000 пъти
Чете се за: 01:47 мин.
Казусът "Баба Алино": Собственици на незаконния комплекс край Варна са внесли петиция срещу събарянето Казусът "Баба Алино": Собственици на незаконния комплекс край Варна са внесли петиция срещу събарянето
Чете се за: 02:15 мин.
Предсрочно: Възстановяват движението на метрото между станциите "Театрална" и "Хаджи Димитър" Предсрочно: Възстановяват движението на метрото между станциите "Театрална" и "Хаджи Димитър"
Чете се за: 01:00 мин.
6-месечно бебе почина в болницата в Търговище, здравният министър разпореди спешна проверка 6-месечно бебе почина в болницата в Търговище, здравният министър разпореди спешна проверка
Чете се за: 00:50 мин.

Водещи новини

Трима млади мъже загинаха при тежка катастрофа в Пловдивско, един е в критично състояние
Трима млади мъже загинаха при тежка катастрофа в Пловдивско, един е...
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
6-месечно бебе почина в болницата в Търговище, здравният министър разпореди спешна проверка 6-месечно бебе почина в болницата в Търговище, здравният министър разпореди спешна проверка
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
За летния сезон: Доставките на авиационно гориво за летищата в София, Варна и Бургас са осигурени За летния сезон: Доставките на авиационно гориво за летищата в София, Варна и Бургас са осигурени
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Властите в Гърция забраниха достъпа до плаж заради авария в района на курорта Пефкохори Властите в Гърция забраниха достъпа до плаж заради авария в района на курорта Пефкохори
Чете се за: 01:45 мин.
По света
ЕК: Всяка държава сама решава за формата и нивото на подкрепа за...
Чете се за: 02:35 мин.
По света
Швеция прехвана два руски изтребителя близо до въздушното си...
Чете се за: 01:10 мин.
Европа
Все по-близо до споразумение: Иран потвърди, че първоначалната...
Чете се за: 03:52 мин.
По света
Предсрочно: Възстановяват движението на метрото между станциите...
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ