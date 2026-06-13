ЕК: Всяка държава сама решава за формата и нивото на подкрепа за Украйна

Всяка държава членка сама решава за формата и нивото на националната си подкрепа за Украйна, това каза говорителят на Кая Калас - Анита Хипер за БНТ по повод обявеното от българското правителство спиране на помощта за Украйна. Хипер подчерта, че Европейският съюз и неговите държави членки ще продължат да предоставят на Украйна всеобхватна политическа, финансова, икономическа, хуманитарна, военна и дипломатическа подкрепа.

Анита Хипер - говорител на ЕС по външните работи и сигурността: "Украйна се защитава от руската агресия. Тя също така защитава европейската сигурност. Ето защо ЕС засили подкрепата си за Украйна и затова ние също така укрепваме собствената си отбранителна готовност и устойчивост. Нуждите на Украйна остават неотложни, по-специално по отношение на противовъздушната отбрана, дроновете, боеприпасите и производството на отбранителна промишленост. Поради тази причина Украйна е напълно асоциирана с нашия инструмент SAFE на стойност 150 милиарда евро, където нашите държави членки могат съвместно да купуват с или за Украйна."

"На последното заседание на Съвета по външни работи и политиката на сигурност министрите обсъдиха и задълбочаването на сътрудничеството в областта на отбранителната промишленост с Украйна, по-специално по отношение на противовъздушната отбрана. Това е най-необходимият капацитет в момента. И това трябва да върви ръка за ръка с улесняване на производството на украински системи в Европейския съюз и установяване на европейски компании в Украйна."

"Заемът от 90 милиарда евро за Украйна е готов за отпускане, като 28,3 милиарда евро ще бъдат изплатени за нуждите на отбраната през 2026 г. По-късно този месец първото плащане от 5,9 милиарда евро ще бъде използвано за финансиране на дронове."

"Нуждите на Украйна са основен приоритет. ЕС внедрява програми за иновации (EDF, BraveTechEU) и индустриално сътрудничество (EDIP и водещи програми за способности), така че бойният опит на Украйна да засили европейската отбранителна готовност, по-специално на отбранителните индустрии и развитието на способности."