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Край на военната помощ за Украйна: Ще загубят ли българските оръжейни заводи?

Виктор Борисов от Виктор Борисов
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Правителството спира предоставянето на въоръжение от българската армия за Киев

Край на военната помощ за Украйна: Ще загубят ли българските оръжейни заводи?
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Правителството спира предоставянето на въоръжение от българската армия за Украйна. По думите на премиера Румен Радев страната ни продължава да търпи социално-икономически щети от войната.

Правителството слага край на предоставянето на въоръжение от българската армия в помощ на Украйна.

Румен Радев, министър-председател: "Вече сме дали достатъчно, а страната ни продължава да търпи социално-икономически щети от тази кръвопролитна война."

Радев отбеляза, че трябва да се търси дипломатическо решение за постигане на мир.

Румен Радев, министър-председател: "Укрепването на върховенството на правото, на демократичните институции, на отбранителните способности на българската армия, а не наливането на още средства в тази война е реалната инвестиция в европейското бъдеще на България."

До момента страната ни е предоставила 13 пакета с военна помощ за Украйна, които включват само въоръжение с отпаднала необходимост за българската армия.

Велислава Петрова, министър на външните работи: "България е действала в различни правителства да взема решения според възможностите в момента, така че в България в случая всяко едно следващо решение за помощ - дали ще бъде военнотехническа или хуманитарна - ще бъде вземано по установения ред с решение на МС, което да бъде предложено за дебат в НС."

снимки: БТА

Спирането на помощта за Украйна не се очаква да засегне военнопромишления ни комплекс и производството на оръжие по сделки с цел продажба.

#военната помощ за Украйна #премиера Румен Радев #външният министър Велислава Петрова #военна помощ

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