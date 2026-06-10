Край на военната помощ за Украйна: Ще загубят ли българските оръжейни заводи?
Правителството спира предоставянето на въоръжение от българската армия за Киев
Правителството спира предоставянето на въоръжение от българската армия за Украйна. По думите на премиера Румен Радев страната ни продължава да търпи социално-икономически щети от войната.
Правителството слага край на предоставянето на въоръжение от българската армия в помощ на Украйна.
Румен Радев, министър-председател: "Вече сме дали достатъчно, а страната ни продължава да търпи социално-икономически щети от тази кръвопролитна война."
- Румен Радев: Правителството слага край на предоставянето на въоръжение от българската армия за Украйна
Радев отбеляза, че трябва да се търси дипломатическо решение за постигане на мир.
Румен Радев, министър-председател: "Укрепването на върховенството на правото, на демократичните институции, на отбранителните способности на българската армия, а не наливането на още средства в тази война е реалната инвестиция в европейското бъдеще на България."
До момента страната ни е предоставила 13 пакета с военна помощ за Украйна, които включват само въоръжение с отпаднала необходимост за българската армия.
Велислава Петрова, министър на външните работи: "България е действала в различни правителства да взема решения според възможностите в момента, така че в България в случая всяко едно следващо решение за помощ - дали ще бъде военнотехническа или хуманитарна - ще бъде вземано по установения ред с решение на МС, което да бъде предложено за дебат в НС."
снимки: БТА
- Велислава Петрова за помощта за Украйна: Всяко решение за помощ - военнотехническа или хуманитарна – ще бъде взето с решение на МС
Спирането на помощта за Украйна не се очаква да засегне военнопромишления ни комплекс и производството на оръжие по сделки с цел продажба.