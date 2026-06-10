Велислава Петрова за помощта за Украйна: Всяко решение за помощ - военнотехническа или хуманитарна – ще бъде взето с решение на МС

Всяко едно следващо решение за помощ – дали ще бъде военнотехническа, дали ще бъде хуманитарна – ще бъде взето по установения ред с решение на Министерския съвет, което да бъде предложено за дебат в Народното събрание. Така външният министър Велислава Петрова коментира пред журналисти думите на министъра на отбраната Димитър Стоянов, че страната ни спира военната помощ за Украйна.

Велислава Петрова, министър на външните работи: "Господин Стоянов обясни и вчера, и днес, че говори за случая с военната помощ и за българската армия. Помощта за Украйна има различни направления. Тя е и хуманитарна помощ, и военнотехническа помощ. В случая нека да оставим в контекста на Министерството на отбраната да говори за какви са възможностите на българската армия. Мисля, че именно заради това говори министър Стоянов."

Първият ни дипломат подчерта, че бъдещите решения ще бъдат взети по установения ред във всяко едно направление в зависимост от възможностите – както от хуманитарна гледна точка, където България е помагала, така и от военнотехническа.