Румен Радев: Правителството слага край на предоставянето на въоръжение от българската армия за Украйна

Правителството слага край на предоставянето на въоръжение от българската армия за Украйна, заяви Румен Радев на брифинг на Министерски съвет.

Румен Радев, премиер: "Правителството слага край на предоставянето на въоръжение от българската армия за Украйна. Вече сме дали достатъчно. Страната ни продължава да търпи социално-икономически щети от тази война. Отново призоваваме за търсене на дипломатическо решение."

Румен Радев, премиер: "Вчера големите търговски вериги приеха доброволен ангажимент за намаляване с поне 15% на цените на продукти от основни хранителни стоки. Ангажиментът не е за сметка на българския производител. Вчера в някои медии се появи информация, че някои производители са притискани от големите вериги това намаление да бъде за тяхна сметка. Аз ще помоля министъра земеделието и храните за спешна проверка на тази информация. Ние подходихме съвсем добронамерен, с очакване за разбиране, за солидарност и за социална отговорност. Такъв ангажимент вчера прозвуча много ясно от веригите и се надявам да бъде така. Но ако реалността се разминава с поетия ангажимент, държавата има редица механизми, за да защити българските граждани и българските производители и ще го направим."

Радев заяви, че продължава изготвянето на бюджет 2027 г.

Румен Радев, премиер: "Всички основни държавни системи ще бъдат подсигурени с необходимия финансов ресурс, без орязване на социалните разходи и средствата за образование, култура и здравеопазване. Продължава прегледът на всички обществени поръчки и спирането на тези, които са нерационални и с корупционен характер."

Премиерът благодари на пожарникарите, които предотвратиха по-голяма трагедия при катастрофата на „Челопешко шосе“.