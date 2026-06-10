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Румен Радев: Правителството слага край на предоставянето на въоръжение от българската армия за Украйна

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Вече сме дали достатъчно, заяви премиерът

румен радев европейската комисия процедура прекомерен дефицит българия
Снимка: БТА
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Правителството слага край на предоставянето на въоръжение от българската армия за Украйна, заяви Румен Радев на брифинг на Министерски съвет.

Румен Радев, премиер: "Правителството слага край на предоставянето на въоръжение от българската армия за Украйна. Вече сме дали достатъчно. Страната ни продължава да търпи социално-икономически щети от тази война. Отново призоваваме за търсене на дипломатическо решение."

Румен Радев, премиер: "Вчера големите търговски вериги приеха доброволен ангажимент за намаляване с поне 15% на цените на продукти от основни хранителни стоки. Ангажиментът не е за сметка на българския производител. Вчера в някои медии се появи информация, че някои производители са притискани от големите вериги това намаление да бъде за тяхна сметка. Аз ще помоля министъра земеделието и храните за спешна проверка на тази информация. Ние подходихме съвсем добронамерен, с очакване за разбиране, за солидарност и за социална отговорност. Такъв ангажимент вчера прозвуча много ясно от веригите и се надявам да бъде така. Но ако реалността се разминава с поетия ангажимент, държавата има редица механизми, за да защити българските граждани и българските производители и ще го направим."

Радев заяви, че продължава изготвянето на бюджет 2027 г.

Румен Радев, премиер: "Всички основни държавни системи ще бъдат подсигурени с необходимия финансов ресурс, без орязване на социалните разходи и средствата за образование, култура и здравеопазване. Продължава прегледът на всички обществени поръчки и спирането на тези, които са нерационални и с корупционен характер."

Премиерът благодари на пожарникарите, които предотвратиха по-голяма трагедия при катастрофата на „Челопешко шосе“.

Румен Радев, премиер: „В МВР има доблестни служители и искам да знаят, че вече са с развързани ръце в борбата срещу престъпността и корупцията и чадър няма да има над никого.“

#катастрофа на Челопешко шосе #премиера Румен Радев #брифинг на министерски съвет #МС #Украйна #бюджет

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