На живо: НС гласува нов държавен дълг до 3,8 млрд. евро по удължителния бюджет

Очаква се Народното събрание да гласува на първо четене промени в т.нар. удължителен бюджет, с които се предлага теглене на нов държавен дълг до 3,8 млрд. евро по настояване на Министерския съвет.

Със средствата се предвижда да се финансират проектите по ПВУ, които трябва да бъдат разплатени до края на август. Парите ще се използват и за социални плащания, както и за гарантиране на заплатите в публичния сектор.

Предложението беше одобрено вчера от бюджетната комисия на първо четене. Според управляващите заемът е нужен, за да не бъде загубено финансирането от Европа. Опозицията критикува, че текстовете не са прецизирани и няма яснота кои проекти са готови и кои чакат финансиране.