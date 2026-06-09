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Комисията по бюджет подкрепи тегленето на 3,8 млрд. евро държавен дълг

Християна Димитрова от Християна Димитрова
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Със средствата ще се финансират проектите по ПВУ, които трябва да бъдат разплатени до края на август

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Бюджетната комисия прие на първо четене взимането на нов държавен дълг до 3,8 млрд. евро по настояване на Министерския съвет. Със средствата ще се финансират проектите по Плана за възстановяване и устойчивост, които трябва да бъдат разплатени до края на август. Парите ще се използват и за социални плащания, както и за гарантиране на заплатите в публичния сектор.

Според управляващите заемът е нужен, за да не загубим финансирането от Европа. Опозицията критикува, че текстовете не са прецизирани и няма яснота кои проекти са готови и кои чакат финансиране.

Очаква се страната ни да получи четвъртото плащане по ПВУ в края на юли, а петото – в края на годината.

Гълъб Донев, министър на финансите: „Това ще бъдат средства, които ще позволят на траншове да осигурим фискалната ликвидност на държавата до края на годината.“

Константин Проданов, председател на бюджетната комисия: „Ние трябва да приключим всички проекти до 31 август. Те са на 98% договорени, но за да не изгубим тези пари, трябва да бъдат сертифицирани до края на август.“

Теменужка Петкова, ГЕРБ-СДС: „Всички тези проблеми ще намерят своето решение, когато внесете годишния закон за бюджета за 2026 г.“

Венко Сабрутев, „Продължаваме Промяната“: „Вие може днес да бюджетирате 300 млн. за изграждане на нов лот на магистрала, но той да е на идеен проект. Нямате право да теглите заем за тази дейност.“

Мартин Димитров, „Демократична България“: „Влизаме в една спирала, която е рискова и опасна.“

Цончо Ганев, „Възраждане“: „Има ли възможност и опасност тези проекти да не ни бъдат признати.“

#нов държавен дълг #Венко Сабрутев #Цончо Ганев #бюджетна комисия #Гълъб Донев #константин проданов # Мартин Димитров #Теменужка Петкова

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