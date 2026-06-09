Бюджетната комисия прие на първо четене тегленето на нов държавен дълг от 3,8 млрд. евро

Бюджетната комисия в Народното събрание прие на първо четене тегленето на нов държавен дълг от 3,8 млрд. евро.

Тегленето на нов държавен дълг трябва да влезе в новия бюджет за 2026 г. Вносител на законопроекта е Министерският съвет. Предвижда се със средствата да се финансират проектите по Плана за възстановяване и устойчивост, преди да бъдат завършени до края на 31 август. Управляващите казват, че парите са ни нужни, за да не загубим финансирането от Европа. Опозицията обаче иска конкретика за това, кои точно проекти са готови и кои чакат финансиране.

Гълъб Донев, вицепремиер и министър на финансите: "По този начин ще се осигури ресурс, с който националния бюджет ще може да префинансира очакваните значителни плащания през 2026 г. по Националния план за възстановяване и устойчивост, с оглед постигането на ритмично финансиране и максимално ускоряване при изпълнението на дейността и инвестициите по него, както и ще се минимизират потенциалните ликвидни рискове, така че да не се затрудни финансирането на обичайните разходи, включително социалните."

Венко Сабрутев, "Продължаваме Промяната": "Ние се намираме в абсолютно безпрецедентна ситуация. Вие може днес да бюджетирате 300 милиона за изграждане на нов лот на магистрала, но този лот да е още на идеен проект. Затова тези 300 милиона чисто просто няма да ги бюджетирате. И нямате право да теглите заем сега за тази дейност. Моля ви се, осигурете ни елементарните данни, за да вземем аргументирано решение." Константин Проданов, председател на бюджетната комисия, "Прогресивна България": "Ние трябва да приключим всички проекти до 31 август. Те са, както казвате, на 98% вече договорени. Аз сега правилно разбирам, господин Василев, не всички от тях са сертифицирани все още, т.е. имат договорени, но не сертифицирани. Но за да не изгубим тези пари, те живи-умрели трябва да бъдат сертифицирани до края на август месец."

снимки: БТА

Цончо Ганев, "Възраждане": "Ние ще платим, въпреки че този проект, да кажем, може да е на 20 - 30% изпълним. И ще го платим, нали? Така, въпреки че в следващия момент ще предявим искане от Европа да ни даде парите, те ще кажат, вие сте толкова далеч, че не ви признаваме този разход. Защото проектът ви е наникъде. Това беше същината на питането до момента към вас. Колко от тези проекти имат готовност реално, наистина, да се завършат?"

Очаква се страната ни да получи четвъртото плащане на ПВУ в края на юли, а петото в края на годината.

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