БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Бюджетната комисия прие на първо четене тегленето на нов...
Чете се за: 03:17 мин.
Любомир Николов е новият и.д. главен секретар на МВР
Чете се за: 01:17 мин.
Съдът остави за постоянно в ареста единия обвиняем за...
Чете се за: 04:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Бюджетната комисия прие на първо четене тегленето на нов държавен дълг от 3,8 млрд. евро

Християна Димитрова от Християна Димитрова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Запази
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Бюджетната комисия в Народното събрание прие на първо четене тегленето на нов държавен дълг от 3,8 млрд. евро.

Тегленето на нов държавен дълг трябва да влезе в новия бюджет за 2026 г. Вносител на законопроекта е Министерският съвет. Предвижда се със средствата да се финансират проектите по Плана за възстановяване и устойчивост, преди да бъдат завършени до края на 31 август. Управляващите казват, че парите са ни нужни, за да не загубим финансирането от Европа. Опозицията обаче иска конкретика за това, кои точно проекти са готови и кои чакат финансиране.

Гълъб Донев, вицепремиер и министър на финансите: "По този начин ще се осигури ресурс, с който националния бюджет ще може да префинансира очакваните значителни плащания през 2026 г. по Националния план за възстановяване и устойчивост, с оглед постигането на ритмично финансиране и максимално ускоряване при изпълнението на дейността и инвестициите по него, както и ще се минимизират потенциалните ликвидни рискове, така че да не се затрудни финансирането на обичайните разходи, включително социалните."

Венко Сабрутев, "Продължаваме Промяната": "Ние се намираме в абсолютно безпрецедентна ситуация. Вие може днес да бюджетирате 300 милиона за изграждане на нов лот на магистрала, но този лот да е още на идеен проект. Затова тези 300 милиона чисто просто няма да ги бюджетирате. И нямате право да теглите заем сега за тази дейност. Моля ви се, осигурете ни елементарните данни, за да вземем аргументирано решение."

Константин Проданов, председател на бюджетната комисия, "Прогресивна България": "Ние трябва да приключим всички проекти до 31 август. Те са, както казвате, на 98% вече договорени. Аз сега правилно разбирам, господин Василев, не всички от тях са сертифицирани все още, т.е. имат договорени, но не сертифицирани. Но за да не изгубим тези пари, те живи-умрели трябва да бъдат сертифицирани до края на август месец."

снимки: БТА

Цончо Ганев, "Възраждане": "Ние ще платим, въпреки че този проект, да кажем, може да е на 20 - 30% изпълним. И ще го платим, нали? Така, въпреки че в следващия момент ще предявим искане от Европа да ни даде парите, те ще кажат, вие сте толкова далеч, че не ви признаваме този разход. Защото проектът ви е наникъде. Това беше същината на питането до момента към вас. Колко от тези проекти имат готовност реално, наистина, да се завършат?"

Очаква се страната ни да получи четвъртото плащане на ПВУ в края на юли, а петото в края на годината.

Вижте още в прякото включване на Християна Димитрова

#бюджетна комисия #държавен дълг #заседание #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Георги Кандев напуска МВР: Да избирам между поста и принципите си е невъзможно
2
Георги Кандев напуска МВР: Да избирам между поста и принципите си е...
Колега на шофьора от автобус 119 пред БНТ: На това място редовно има гонки
3
Колега на шофьора от автобус 119 пред БНТ: На това място редовно...
Иван Демерджиев: Кандев ме изненада с това да си прекратим отношенията без ясни мотиви
4
Иван Демерджиев: Кандев ме изненада с това да си прекратим...
Ръководителят "Транспорт" на частния превозвач от катастрофата на "Челопешко шосе" пред БНТ
5
Ръководителят "Транспорт" на частния превозвач от...
Счупен гръбнак отложи делото срещу единия от обвиняемите за катастрофата с автобус на „Челопешко шосе“
6
Счупен гръбнак отложи делото срещу единия от обвиняемите за...

Най-четени

Шофьорът, врязал се в автобус на "Челопешко шосе", се движел с над 150 км/ч (ОБЗОР)
1
Шофьорът, врязал се в автобус на "Челопешко шосе", се...
Двамата шофьори, причинили катастрофа с автобус в София, са с чешки шофьорски книжки
2
Двамата шофьори, причинили катастрофа с автобус в София, са с чешки...
Категорично вината за катастрофата е на шофьорите на леки автомобили, съобщи заместник градският прокурор
3
Категорично вината за катастрофата е на шофьорите на леки...
10 линейки, две жертви и 9 пострадали при катастрофата на "Челопешко шосе"
4
10 линейки, две жертви и 9 пострадали при катастрофата на...
За два месеца откриха 4 новородени със спинална мускулна атрофия
5
За два месеца откриха 4 новородени със спинална мускулна атрофия
Птиците започват да използват в ухажванията си стъклени предмети, тел и други отпадъци, установиха учени
6
Птиците започват да използват в ухажванията си стъклени предмети,...

Още от: Икономика

Богомил Николов: Намаляването на цените по договорка с веригите няма да реши проблема с инфлацията
Богомил Николов: Намаляването на цените по договорка с веригите няма да реши проблема с инфлацията
Производители: Кошницата с основни храни няма да реши проблема с евтиния внос Производители: Кошницата с основни храни няма да реши проблема с евтиния внос
Чете се за: 04:27 мин.
Масови нарушения по строителни обекти в Пловдив Масови нарушения по строителни обекти в Пловдив
Чете се за: 04:07 мин.
КЕВР обсъжда новите цени на тока и парното от 1 юли КЕВР обсъжда новите цени на тока и парното от 1 юли
Чете се за: 01:02 мин.
Министерство на финансите: В началото на юни неусвоените лимити от бюджетните организации към края на май са върнати в бюджета Министерство на финансите: В началото на юни неусвоените лимити от бюджетните организации към края на май са върнати в бюджета
Чете се за: 01:37 мин.
Предстои подробен анализ и независим финансов одит на "Лукойл", обяви новият особен управител Евгени Симеонов Предстои подробен анализ и независим финансов одит на "Лукойл", обяви новият особен управител Евгени Симеонов
Чете се за: 02:47 мин.

Водещи новини

Любомир Николов е новият и.д. главен секретар на МВР
Любомир Николов е новият и.д. главен секретар на МВР
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Съдът остави за постоянно в ареста единия обвиняем за катастрофата на "Челопешко шосе" Съдът остави за постоянно в ареста единия обвиняем за катастрофата на "Челопешко шосе"
Чете се за: 04:15 мин.
У нас
Бюджетната комисия прие на първо четене тегленето на нов държавен дълг от 3,8 млрд. евро Бюджетната комисия прие на първо четене тегленето на нов държавен дълг от 3,8 млрд. евро
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Работник пострада след удар от волтова дъга край Камено Работник пострада след удар от волтова дъга край Камено
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Президентът Илияна Йотова: ЦИК е в основата на демократичните...
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
Крехко примирие: Предупреждението на Тръмп към Нетаняху
Чете се за: 03:15 мин.
По света
Милена Милотинова: БНТ ще избере не просто град-домакин, а...
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Визитата в Испания: Папа Лъв XIV заминава за Барселона
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ