Визитата в Испания: Папа Лъв XIV заминава за Барселона

Продължава посещението на папа Лъв XIV в Испания. След Мадрид, Светият отец ще пристигне в Барселона.

Днес папата ще се включи в обедна литургия и ще държи реч на Олимпийския стадион в каталунската столица. Акцент в тази част от посещението му обаче ще бъде утрешната меса, която ще се проведе в катедралата "Саграда Фамилия".

Папата ще освети поставения в края на миналата година кръст върху централния купол. А макар създателят на "Саграда Фамилия" Атнонио Гауди да е наричан "архитекта на Господ", не се очаква той да бъде канонизиран, както се спекулираше преди това.

снимки: БТА