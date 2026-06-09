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Визитата в Испания: Папа Лъв XIV заминава за Барселона

Джанан Дурал от Джанан Дурал
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Визитата в Испания: Папа Лъв XIV заминава за Барселона
Снимка: БТА
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Продължава посещението на папа Лъв XIV в Испания. След Мадрид, Светият отец ще пристигне в Барселона.

Днес папата ще се включи в обедна литургия и ще държи реч на Олимпийския стадион в каталунската столица. Акцент в тази част от посещението му обаче ще бъде утрешната меса, която ще се проведе в катедралата "Саграда Фамилия".

Папата ще освети поставения в края на миналата година кръст върху централния купол. А макар създателят на "Саграда Фамилия" Атнонио Гауди да е наричан "архитекта на Господ", не се очаква той да бъде канонизиран, както се спекулираше преди това.

снимки: БТА

#папа Лъв XIV #Испания #Барселона #визита

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