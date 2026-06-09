Нови разкрития по казуса "Баба Алино": Незаконни водопроводни съоръжения са открити в комплекса край Варна

Екипи на няколко държавни институции откриха две незаконни водовземни съоръжения в района на незаконния комплекс край Варна. Проверката е извършена след сигнал на депутата от "Възраждане" Коста Стоянов, а по случая предстоят допълнителни инспекции от компетентните органи. Едно от съоръженията вече е оборудвано и се използва, докато второто все още е в процес на изграждане.

"Ние извършихме вчера проверка на тези съоръжения. Бяха открити до момента две водовземни съоръжения – тръбни кладенци, като това е оборудвано и се използва. За изграждането му не е издавано разрешително за водовземане, респективно водовземното съоръжение е незаконно и ползването му също е незаконно. Другото съоръжение е в непосредствена близост. То в момента се изгражда, още не е завършено и не е оборудвано. За него също няма документация за изграждането", заяви в "Денят започва" директорът на Басейнова дирекция "Черноморски район" Явор Димитров.

По думите на Димитров, за подобни съоръжения законът изисква както разрешително за водовземане от Басейновата дирекция, така и строително разрешение по Закона за устройство на територията:

"За подобни съоръжения процедурата изисква да бъде издадено разрешително за водовземане чрез нови водовземни съоръжения от Басейновата дирекция. Тъй като водовземното съоръжение е строеж по Закона за устройство на територията, съответно трябва да бъде издадено и строително разрешение за изграждането му. Такова за тези две съоръжения, открити тук, няма."

От ВиК – Варна също съобщиха, че в дружеството не е постъпвало искане за изграждане на подобни съоръжения за питейно-битови нужди в района на комплекса.

Проверяващите все още установяват предназначението на водата и начина, по който тя достига до сградите в комплекса. Според предварителните данни водопроводната мрежа е изградена подземно, което затруднява проследяването ѝ.

"Цялата водопроводна мрежа е положена подземно, това затруднява нашата проверка. Но в жилищни сгради наоколо и в други шахти открихме колекторни тръби и водомери, които отчитат ползваната вода."

Според информация, предоставена от живеещи в района, те заплащат за водоснабдяването на собствениците на имотите или на лицата, изградили съоръженията:

"По думите на живущи в района те заплащат на собствениците на имота или на тези, които са изградили обектите, но не са ни представени никакви документи за това. Ако това е вярно, ползването на вода за питейно-битови нужди в сградата без установена санитарно-охранителна зона около съоръжението създава риск за качеството на водата и нейното безопасно използване."

От Басейнова дирекция обявиха, че още днес ще бъдат уведомени прокуратурата и Комисията за енергийно и водно регулиране. Институциите не изключват възможността при следващите проверки да бъдат открити и други подобни съоръжения. Според закона незаконно изградените водовземни съоръжения подлежат на ликвидация. Първата стъпка ще бъде издаването на задължителни предписания към собствениците на имотите. Очаква се демонтажът да приключи до края на седмицата.

снимки: БНТ

Депутатът от "Възраждане" Коста Стоянов, който всъщност подаде сигнала за незаконния сондаж, заяви в "Денят започва", че продължават разкритията относно незаконните действия на украинската групировка КУБ в местността "Баба Алено":

"След като вече станахме свидетели на незаконна сеч на вековна гора и незаконно строителство, получихме сигнал от местни жители, че те ползват и незаконен сондаж, който с тръбни разводки, с резервоари, с помпи включват във водоснабдителната система на сградите, което е нарушение на закона и също така противоречи на всякакви санитарно-хигиенни изисквания, тъй като сондажа е незаконен, не се знае какви са изследванията на водата, никой не е правил проучвания и анализи и това може да застраши и здравето на ползвателите на тази вода.

Той е сезирал всички отговорни институции и благодари на областния управител, на директора на Басейнова дирекция и на управителя на ВиК – Варна, които са се отзовали веднага на сигнала:

"Направиха проверка и тук се оказа, че не само един незаконен сондаж има, ами има още един, който е открит от Басейнова дирекция и може да има и повече, те в момента продължават да правят проверките и се надявам компетентните органи да се свършат работата и да предприемат съответните действия. Хубаво е да се обединяваме всички, за да може да спрем този произвол, това беззаконие и тези незаконни действия тук на наша територия."







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