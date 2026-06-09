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НЕЗАКОННИЯТ ГРАД КРАЙ ВАРНА

Продължават проверките на държавните институции в местността "Баба Алино" край Варна

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Ще се проверява сигнал за незаконно ползване на вода за питейно-битови нужди в незаконния град

Продължават проверките на държавните институции в местността "Баба Алино" край Варна
Снимка: БГНЕС
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Продължават проверките на държавните институции в местността "Баба Алино" край Варна. Очаква се днес служители от "Басейнова дирекция - Черноморски регион", Регионалната здравна инспекция и Областната администрация да проверят сигнал за незаконно ползване на вода за питейно-битови нужди в незаконния град.

Междувременно продължава премахването на оградата около незаконния град от служители на Горското стопанство и на Регионалната дирекция по горите. Процесът ще приключи в края на работната седмица, защото тежка техника не може да влезе в гората и премахнатата метална конструкция се изнася на ръка.

Във варненския Административен съд беше образувано дело по жалба на инвеститора срещу заповедта на Регионалната дирекция по горите за премахване на оградата.

#местност Баба Алино #"Баба Алино" #незаконният град край Варна #незаконен град край Варна

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