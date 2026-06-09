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Лидерите на балтийските и скандинавски страни от НАТО се събират за среща във формат НБ8

Джанан Дурал от Джанан Дурал
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В Талин ще бъде и украинският президент Володимир Зеленски

Лидерите на балтийските и скандинавски страни от НАТО се събират за среща във формат НБ8
Снимка: БТА
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Лидерите на балтийските и скандинавски страни от НАТО се събират днес за среща във формат НБ8. В Талин ще бъде и украинският президент Володимир Зеленски.

Разговорите идват само ден, след като НАТО-вски самолет свали дрон, навлязъл във въздушното пространство на Латвия.

Акцент в срещата се очаква сътрудичеството в областта на сигурността и отбраната и развитието на отбранителната промишленост. Подкрепата за Украйна и бъдещето на изкуствения интелект също са част от дневния ред.

#Влодимир Зеленски #Естония #балтийски държави #Скандинавски държави #НАТО

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