Лидерите на балтийските и скандинавски страни от НАТО се събират за среща във формат НБ8

Лидерите на балтийските и скандинавски страни от НАТО се събират днес за среща във формат НБ8. В Талин ще бъде и украинският президент Володимир Зеленски.

Разговорите идват само ден, след като НАТО-вски самолет свали дрон, навлязъл във въздушното пространство на Латвия.

Акцент в срещата се очаква сътрудичеството в областта на сигурността и отбраната и развитието на отбранителната промишленост. Подкрепата за Украйна и бъдещето на изкуствения интелект също са част от дневния ред.