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Богомил Николов: Намаляването на цените по договорка с веригите няма да реши проблема с инфлацията

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Според Асоциацията "Активни потребители" истинските причини за високите цени са липсата на конкуренция

Снимка: БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Договорките между правителството и големите търговски вериги за намаляване на цените на основни хранителни продукти могат да имат краткосрочен ефект, но не предлагат трайно решение на проблема с инфлацията. Това заяви в студиото на "Денят започва" изпълнителният директор на Асоциация "Активни потребители" Богомил Николов.

По думите му, подобни инициативи не са непознати в Европа и вече се прилагат в държави като Гърция и Франция. Въпреки това той е скептичен, че могат да доведат до съществени и устойчиви резултати:

"Самата инициатива не може да произведе значими и трайни резултати, защото цените винаги са следствие, а не причина. Те са резултат от структурата на икономиката и структурата на търговията. Говорили сме много пъти за посредниците, за липсата на конкуренция, за нелоялния внос, за различните схеми с фактури, ДДС и други практики. Всичко това трябва да бъде отстранено. Иначе не очаквам да постигнем сериозни резултати."

Според Николов държавата трябва да насочи усилията си към функционирането на пазара, а не към отделни кампании за намаление на цените:

"Не се ли подреди цялата структура на търговията, тя не може да произвежда конкурентни цени. Отидете на който и да е пазар в София и вижте колко много празни сергии има. Това означава, че производителите не продават директно на потребителите, а минават през посредници. В крайна сметка потребителите купуват скъпо, а производителите получават малко за труда си. Очевидно има нещо, което ги гони от пазара – дали са високи наеми, административни тежести или друго. Но само с такива маркетингови мерки не очаквам големи резултати."

Николов даде пример с един от продуктите, включени в обявените ценови кампании, който според него буди въпроси относно качеството:

"Вчера разгледах първата верига, която обяви цените си. Направи ми впечатление сирене за около 5 лева и нещо. Ние съвсем скоро ще вземем проби именно от продуктите, които ще влязат в тази кошница, защото имаме сериозни съмнения, че на такава цена може да се продава само бързозреещо сирене с много високо водно съдържание."

Според председателя на потребителската организация инициативата може да доведе и до изкривяване на конкуренцията между големите вериги и по-малките търговци:

"Когато големите започнат да продават на много ниски цени, включително и под себестойност, това винаги представлява заплаха за малките търговци. Те също са принудени да намаляват цените, но не е ясно дали могат да издържат на подобен натиск. Надявам се тези акции да не доведат до намаляване на броя на малките магазини, защото ако това е дългосрочният ефект, накрая ще останат само големите играчи."

Той постави и въпроса доколко подобни инициативи достигат до потребителите в по-малките населени места, където липсват магазини от големите вериги. Според Николов остава неясно доколко инициативата реално е насочена към потребителите:

"Не знам дали всичко това се прави в името на потребителите, защото ние не бяхме консултирани в нито един момент от началото на инициативата. За мен това показва, че потребителите се използват по-скоро като оправдание. Истинската цел изглежда е подпомагането на български производители и определени сектори от хранителната индустрия, които са недоволни от пазарната ситуация. Няма нищо лошо в това, но е по-добре целите да бъдат назовавани с истинските им имена."

По думите му поскъпването на храните е резултат от множество фактори и не може да бъде овладяно чрез единични мерки:

"Не мисля, че толкова сложни пазарни явления като инфлацията могат да се решават с еднократни актове. Необходима е системна политика и дългосрочна визия. Факторите са много – международната обстановка, цените на горивата, конкуренцията, производството. Всички те трябва да се разглеждат заедно, а не поотделно."

Като пример Николов посочи разликите в производството на земеделска продукция между България и други европейски държави:

"Наскоро разглеждах цени на домати в Испания и се замислих – ако произвеждахме толкова домати, колкото произвежда Испания, дали цените щяха да бъдат толкова високи? Въпросът е защо производството у нас намалява. Някои обвиняват търговците, други говорят за липсата на напояване, кооперативи или адекватни земеделски политики. Истината е, че причините са много и няма как проблемът да бъде решен от днес за утре."

Богомил Николов посочи още, че една от основните причини за високите цени в България остава структурата на пазара.

Вижте целия разговор във видеото

#цени на основни стоки #мерки срещу инфлацията #цени на храните #"Активни потребители" #Богомил Николов #Асоциация "Активни потребители" #новини в Метрото

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