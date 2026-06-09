След наводнението в котленското село Тича: Доброволци от цялата страна събират помощ за пострадалите семейства

Бедственото положение в котленското село Тича вече е отменено, но последствията от наводнението остават тежки. Калните води са унищожили голяма част от имуществото на засегнатите семейства – от мебели и домакинска техника до дрехи и одеяла. Общината подготвя допълнителни мерки за подкрепа на пострадалите, които ще бъдат обсъдени на извънредно заседание на Общинския съвет. Предстои и искане за спешно държавно финансиране за възстановяване на щетите по инфраструктурата в селото.

Паралелно с това доброволци организират дарителска кампания за набиране на всичко необходимо за възстановяването на домовете на пострадалите. В една от засегнатите къщи наш екип разговаря с Мария Христова – инициатор на кампанията за подпомагане на жителите на село Тича:

"От вчера получихме много обаждания от добри хора от цялата страна, които искат да даряват. Даряват както финансови средства чрез банковата сметка, така и материални дарения – дрехи, почистващи препарати и други необходими вещи. Днес имаме няколко пратки, които трябва да получим от различни куриерски офиси в града."

По думите ѝ желаещите да помогнат са много повече от възможностите за логистика, с които разполага организацията в момента:

"Обадиха ни се много хора, които желаят да дарят мебели и бяла техника, но имаме сериозен проблем с транспорта. Не можем да транспортираме от цяла България мебелите, които хората искат да дарят. В момента разговаряме с една от куриерските фирми и силно се надяваме да откликнат на молбата ни и да ни помогнат. Засега все още нямаме яснота. Всички дарители, които искат да предоставят мебели, изчакват, а ние сме поели ангажимента да се свържем с тях веднага щом имаме решение по въпроса."

Дарителската акция се координира от местната активна група в Котел, която вече е започнала да приема и разпределя първите помощи:

"Ние сме сдружение с нестопанска цел "Местна активна група Котел". Организирахме дарителската кампания и още днес започваме постепенно да разпределяме получените дарения. Получаваме сериозна подкрепа и от общинската администрация, защото задачата не е лека – товарене, транспортиране от Котел до Тича, разнасяне по домовете. Получихме и мебели от хора от Котел, като вече успяхме да доставим част от тях. Днес ще транспортираме още. Това обаче далеч не е достатъчно и затова се надяваме да можем да приемем дарения и от хората от цялата страна."

Сред най-тежко засегнатите са семействата, чиито домове са били залети за минути. Собствениците на една от пострадалите къщи разказват, че почти нищо не е останало непокътнато:

"Всичко плуваше. Библията оцеля, макар и мокра. Изкарах я навън да изсъхне. Ние дойдохме тук в последния момент. От четири-пет дни сме при дъщеря ни. Всичко стана за около 20 минути."

На въпроса от какво имат най-голяма нужда след бедствието, отговорът е кратък и показателен:

"Почти всичко изчезна. Нужни са ни хладилник, пералня, спалня, печка, фурна. На практика трябва да възстановим целия дом."

Сред малкото вещи, които са останали здрави след наводнението, е акордеонът на семейството:

"Той беше в колата и така оцеля. Не се намокри."

Доброволците вече започват раздаването на събраните помощи, а жителите на селото се опитват постепенно да се върнат към нормалния си живот.

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