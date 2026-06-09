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ВОЙНАТА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК

Ескалацията в Близкия изток: Израел и Иран обявиха край на размяната на удари

Джанан Дурал от Джанан Дурал
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Ескалацията в Близкия изток: Израел и Иран обявиха край на размяната на удари
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Израелският премиер Бенямин Нетаняху обяви, че борбата срещу Иран и ливанската групировка Хизбула все още не е приключила.

В телевизионно обръщение той подчерта, че Техеран и съюзниците му са по-слаби от всякога и допълни, че в изминалите дни Израел е успял да нанесе сериозни поражения върху бойните им способности.

Изявлението му идва часове след като Иран и Израел обявиха край на размяната на удари, но си отправиха взаимно предупреждение за атаки при нужда. Американският президент Доналд Тръмп реагира остро на новата ескалация в Близкия изток и настоя за незабавно спиране на огъня.

Според "Аксиос", Тръмп е заплашил Нетаняху, че американската подкрепа за израелските сили може да бъде прекратена. Американският лидер изрази увереност и че до две седмици може да бъде сложен край на войната в Иран.

#войната в Иран # Бенямин Нетаняху #войната в Близкия изток #Иран #Израел

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