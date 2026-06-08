Кметът на Котел отмени бедственото положение в с. Тича

Кметът на Котел Коста Каранашев отчени бедственото положение в с. Тича.

"Отмених обявеното бедствено положение в село Тича, но за десетки семейства изпитанието далеч не е приключило", напиша Каранашев във Фейсбук. Село Тича след пороя: Хората останаха без покъщнина, бременна жена е с усложнения

По думите му много хора все още са изправени пред трудности и се нуждаят от подкрепа, за да възстановят домовете си и нормалния си начин на живот и затова работата ни продължава с пълна сила.

Във вторник ще има извънредно заседание на Общински съвет – Котел, на което ще бъдат обсъдени конкретни мерки за допълнителна помощ за пострадалите жители на Тича, както и необходимите действия за възстановяване на щетите.

"Предстои да поискаме и спешно държавно финансиране за възстановяване на засегнатата инфраструктура и укрепване на компрометираните участъци", допълва кметът на Котел.

Продължават дейностите по разчистване на щетите. Осигуряват се храна и продукти от първа необходимост както за нуждаещите се, така и за всички, които участват във възстановителните дейности.