КЕВР обсъжда новите цени на тока и парното от 1 юли

Новите цени на тока и парното ще бъдат обсъдени днес на заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране. Очаква се те влязат в сила от 1 юли.

Предвижда се цената на електроенергията за домакинствата да се увеличи средно за страната с 3 на сто, а при топлоенергията скокът да е с почти 5 процента.

Вчера омбудсманът Велислава Делчева изпрати становище до председателя на енергийния регулатор, в което посочва че новите цени са необосновано завишени.

На заседанието днес ще бъде обсъдено и поскъпването при парното и топлата вода, което е средно с малко под 5 на сто за страната. В петък ще се проведе и обществено обсъждане, преди цените да бъдат окончателно одобрени.