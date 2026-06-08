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Омбудсманът Велислава Делчева: Цените на тока от 1 юли са необосновано завишени

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Цените на тока от 1 юли са необосновано завишени, заявява в становище до председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) Пламен Младеновски омбудсманът Велислава Делчева, съобщават от институцията.

Повод е предстоящото обществено обсъждане на доклада и проекта на решение за утвърждаване на цените на тока за битовите потребители от 1 юли 2026 г.

В проекта на КЕВР се предвижда цените на електроенергията за „Електрохолд Продажби“ ЕАД да се увеличат с 3,11%, за „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД с 3,24 % и за „Енерго-Про Продажби“ АД – 2,38%.

Омбудсманът за пореден път обръща внимание, че съдържанието на доклада е трудно разбираемо за хората и не предоставя достатъчно информация, която да позволи независима преценка дали предложените цени се основават на обективни критерии и икономически обосновани разходи.

Поставят се и конкретни въпроси, свързани с увеличението на цената за преноса на тока по електропреносната мрежа, определянето на технологичните разходи на електроразпределителните дружества, нарастването на експлоатационните и административните разходи, както и методологията за формиране на съотношението между дневната и нощната тарифа.

„С оглед на изложеното, смятам цените за електрическа енергия, считано от 1 юли 2026 г., за необосновано завишени. Електрическата енергия е жизненоважна услуга, която осигурява основните човешки нужди и удобства, а за някои е пряко свързана с поддържане на техните жизнени функции“, пише омбудсманът.

Делчева подчертава, че в институцията на омбудсмана непрекъснато постъпват жалби от цели населени места за лошо качество на електроснабдителната услуга, чести аварии и ниско напрежение на подаваната енергия.

„Повече от очевидно е, че планираните ремонти не постигат целите си и гражданите търпят неудобства и финансови загуби от изгорели електроуреди. Свидетели сме и на това как необичайно високите сметки в началото на годината доведоха до големи финансови затруднения на домакинствата. Поредното увеличение на цените, макар и средно с 2,99%, ще доведе до още по-голямо натоварване на домакинските бюджети и е предпоставка за намаляване покупателната способност на населението“, посочва Велислава Делчева.

Тя подчертава още, че електроенергията е услуга от първостепенно значение за нормалния живот на гражданите и че всяко увеличение на цената трябва да бъде подробно мотивирано и обществено защитимо.

Омбудсманът призовава КЕВР да извърши допълнителен анализ на разходите, които обосновават увеличението на цените за битовите потребители, както и да представи доказателства, че са използвани всички възможни резерви и инструменти за ограничаване на финансовата тежест върху домакинствата.

„Настоявам Комисията да преразгледа предложеното увеличение на цените на електрическата енергия, като представи ясен анализ на разходите, които налагат увеличението на цената за битовите потребители, като докаже, че са използвани всички възможни резерви и инструменти за ограничаване нарастването на цените“, пише Делчева в становището.

#Велислава Делчева #позиция #нова цена на тока #омбудсман #новини в Метрото

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