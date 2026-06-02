Цените на тока и парното скачат от 1 юли – вижте къде и с колко

Цветелина Катанска от Цветелина Катанска
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Предложеното средно увеличение за електроенергията е почти 3%, а за топлинната енергия – до 4,58%

Въпреки високите ценови заявки на енергийните дружества КЕВР използва рестриктивен подход, за да сведе до 2,99% средното увеличение на електрическата енергия за бита, а на топлинната енергия – до 4,58%, съобщиха от енергийния регулатор.

В нормативно установените срокове Комисията за енергийно и водно регулиране публикува на своята интернет страница предложенията си, считано от 1 юли 2026 г., за утвърждаване на цени и определяне на базова стойност на електрическата енергия и на компонентата от цената на крайния снабдител в сектор "Електроенергетика"; за утвърждаване на цени на топлинна енергия и определяне на цени и премии за електрическа енергия, произведена от високоефективно комбинирано производство на дружества от сектор "Топлоенергетика".

Публикувани са и предложенията за преференциални цени на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници, както и цена за разпределение на тягова електрическа енергия по разпределителните мрежи на железопътния транспорт.

За периода 01.07.2026 г. - 30.06.2027 г. Комисията предлага за крайните битови потребители среднопретеглено изменение от 2,99 % на общите цени на електрическата енергия. Изменението за всяко дружество е както следва:

> "Електрохолд Продажби" ЕАД – 3,11%

> "ЕВН България Електроснабдяване“ EАД – 3,24%

> "ЕНЕРГО-ПРО Продажби" АД – 2,38%

> "ЕСП Златни Пясъци" ООД – 5,80%.

За отделните топлофикационни дружества предлаганото от КЕВР изменение от 1 юли т.г. е както следва:

> за "Топлофикация София" EАД – изменение на действащата цена с 5,50% /поискано от дружеството увеличение от 29,00%/

> за "ЕВН България Топлофикация" ЕАД – изменение на действащата цена с 3,70% /поискано от дружеството увеличение от 12,69%/

> за "Топлофикация Плевен" ЕАД – изменение на действащата цена с 5,54% /поискано от дружеството увеличение от 11,27%/

> за "Топлофикация Бургас" ЕАД – изменение на действащата цена с 3,66% /поискано от дружеството увеличение от 17,28%/

> за "Веолия Енерджи Варна" ЕАД – изменение на действащата цена с 5,19% /поискано от дружеството намаление от 10,05%/

> за "Топлофикация Враца" ЕАД – изменение на действащата цена с 3,59% /поискано от дружеството увеличение от 49,42%/

> за "Топлофикация ВТ" АД – изменение на действащата цена с 4,99%, /поискано от дружеството увеличение от 26,02%/

> за "Топлофикация Разград" ЕАД – изменение на действащата цена с 4,98% /поискано от дружеството увеличение от 15,35%/

> за "Юлико-Евротрейд" ЕООД – изменение на действащата цена с 3,39% /поискано от дружеството увеличение от 64,61%/

> за "Топлофикация Русе" АД – изменение на действащата цена с 5,00%, /поискано от дружеството увеличение от 69,05%/

> за "Топлофикация Перник" ЕАД – изменение на действащата цена с 4,23% /поискано от дружеството увеличение от 29,68%

> за "Топлофикация Сливен" ЕАД – изменение на действащата цена с 5,18% /поискано от дружеството увеличение от 33,37%/.

графики: КЕВР

В сегашната ситуация на високи енергийни цени на световните пазари Комисията положи максимални усилия, за да сведе до минимум поисканите увеличения на цените на електрическата и на топлинната енергия. С ценовите предложения на КЕВР за поредна година България запазва позицията си на страна с една от най-ниските цени на електроенергия за бита в цяла Европа. Това стана възможно след като регулаторът приложи рестриктивен подход по отношение на поисканите от дружествата разходи, без обаче да допусне създаването на условия за влошаване на качеството на предоставяните услуги.

В съответствие с нормативната уредба и политиката на публичност и прозрачност, Комисията насрочи дати за провеждане на открити заседания и обществени обсъждания по всеки от докладите с предложения за цени от 01.07.2026 г.

Цените на тока и парното скачат от 1 юли – вижте къде и с колко
