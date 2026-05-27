КЗК проверява ключови сектори: Установени са сериозни проблеми по цялата верига на доставки

Комисията за защита на конкуренцията проверява ключови сектори за икономиката на стойност 23 милиарда евро, като само пазарът на храните е с оборот от 15 милиарда евро. Именно там регулаторът констатира сериозни проблеми по цялата верига на доставки – от производство до търговия на дребно.

На базата на тези данни са образувани производства срещу две търговски вериги за нелоялни търговски практики към доставчици и производители. Отчетът на КЗК сочи още, че подадените сигнали за последната година нарастват с над 300%.

Общо образуваните през миналата година производства са над 1000, издадените актове са 1530. Предстои да се публикува и секторният анализ на фармацията, който е установил, че един от доставчиците на лекарства е вдигнал цените с 80%. Комисията е дала и становище за обсъжданите в момента законови промени.