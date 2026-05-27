Вдигат минималните пенсии със 7.8% от 1 юли

Минималните пенсии ще бъдат осъвременени със 7.8% от 1 юли по така нареченото "швейцарско правило". Това реши парламентът, който без дебат прие на първо чете промени в Закона за удължителния бюджет. Така минималната пенсия от 322,37 евро ще се повиши на 347,51 евро.

В Закона за удължителния бюджет е записано, че въпреки че няма редовен бюджет, пенсиите, отпуснати до 31 декември на предходната година, да се осъвременяват ежегодно от 1 юли с решение на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт с процент, равен на сбора от 50 на сто от нарастването на осигурителния доход и 50 на сто от индекса на потребителските цени през предходната календарна година.

През 2025 г. средният осигурителен доход за страната е нараснал с 12 на сто, а хармонизираният индекс на потребителските цени е 3,5 на сто. На това основание всички пенсии за трудова дейност ще бъдат осъвременени от 1 юли 2026 г. със 7,8 на сто.