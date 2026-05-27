БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Вдигат минималните пенсии със 7.8% от 1 юли
Чете се за: 01:07 мин.
Сарафов подаде оставка като шеф на Националното следствие
Чете се за: 03:07 мин.
След бедствието в "Елените": Как изглежда...
Чете се за: 06:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Вдигат минималните пенсии със 7.8% от 1 юли

Николай Минков от Николай Минков
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:07 мин.
Общество
Запази

Минималната пенсия се повишава от 322,37 евро на 347,51 евро

април започва изплащането пенсиите заедно великденските добавки
Снимка: илюстративна
Слушай новината

Минималните пенсии ще бъдат осъвременени със 7.8% от 1 юли по така нареченото "швейцарско правило". Това реши парламентът, който без дебат прие на първо чете промени в Закона за удължителния бюджет. Така минималната пенсия от 322,37 евро ще се повиши на 347,51 евро.

В Закона за удължителния бюджет е записано, че въпреки че няма редовен бюджет, пенсиите, отпуснати до 31 декември на предходната година, да се осъвременяват ежегодно от 1 юли с решение на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт с процент, равен на сбора от 50 на сто от нарастването на осигурителния доход и 50 на сто от индекса на потребителските цени през предходната календарна година.

През 2025 г. средният осигурителен доход за страната е нараснал с 12 на сто, а хармонизираният индекс на потребителските цени е 3,5 на сто. На това основание всички пенсии за трудова дейност ще бъдат осъвременени от 1 юли 2026 г. със 7,8 на сто.

#осъвременяват #увеличаване #Парламент #пенсии

Последвайте ни

ТОП 24

Откриха тялото на издирвания след наводненията край Севлиево мъж
1
Откриха тялото на издирвания след наводненията край Севлиево мъж
"Невиждана гледка" – какво разкри полицията за трагедията в Благоевград?
2
"Невиждана гледка" – какво разкри полицията за...
Заседава кризисният щаб в Габрово - ще отменят ли бедственото положение?
3
Заседава кризисният щаб в Габрово - ще отменят ли бедственото...
Русия настоя Чехия незабавно да освободи митрополита на Руската православна църква Иларион
4
Русия настоя Чехия незабавно да освободи митрополита на Руската...
Нови правила срещу пластмасата: ЕС въвежда ограниченията от август
5
Нови правила срещу пластмасата: ЕС въвежда ограниченията от август
След потопа: Само 5 пострадали домакинства в Дряново може да получат помощ от държавата
6
След потопа: Само 5 пострадали домакинства в Дряново може да...

Най-четени

Село без жители, но с жива душа: Как Доброван продължава да живее с песните
1
Село без жители, но с жива душа: Как Доброван продължава да живее с...
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа, поръчали са си дрога по интернет
2
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа,...
Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал
3
Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са версиите на разследващите?
4
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са...
Наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и коли под вода след потоп във Велико Търново
5
Наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и коли под вода след...
24 май е обявен за „Ден на българското културно наследство“ в Лас Вегас
6
24 май е обявен за „Ден на българското културно...

Още от: Политика

Стефан Бакалов е назначен за зам.-директор на Агенция "Митници"
Стефан Бакалов е назначен за зам.-директор на Агенция "Митници"
С декларация за 24 май: ГЕРБ призоваха да пазим езика, словото и културата С декларация за 24 май: ГЕРБ призоваха да пазим езика, словото и културата
Чете се за: 02:20 мин.
Поздравления към мюсюлманите за Курбан Байрам отправиха от парламента Поздравления към мюсюлманите за Курбан Байрам отправиха от парламента
Чете се за: 03:05 мин.
Сарафов подаде оставка като шеф на Националното следствие Сарафов подаде оставка като шеф на Националното следствие
Чете се за: 03:07 мин.
Меглена Плугчиева: Европа има нужда от икономическа стабилизация и да говори на един глас Меглена Плугчиева: Европа има нужда от икономическа стабилизация и да говори на един глас
Чете се за: 06:52 мин.
Официални срещи на Румен Радев - премиерът на посещение в Брюксел и Париж Официални срещи на Румен Радев - премиерът на посещение в Брюксел и Париж
Чете се за: 00:30 мин.

Водещи новини

Сарафов подаде оставка като шеф на Националното следствие
Сарафов подаде оставка като шеф на Националното следствие
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Вдигат минималните пенсии със 7.8% от 1 юли Вдигат минималните пенсии със 7.8% от 1 юли
Чете се за: 01:07 мин.
Общество
РЗИ: Водата в Севлиево все още не е годна за пиене след наводненията РЗИ: Водата в Севлиево все още не е годна за пиене след наводненията
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Меглена Плугчиева: Европа има нужда от икономическа стабилизация и да говори на един глас Меглена Плугчиева: Европа има нужда от икономическа стабилизация и да говори на един глас
Чете се за: 06:52 мин.
У нас
НА ЖИВО: НС обсъжда увеличение на минималните пенсии от 1 юли и...
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
След бедствието в "Елените": Как изглежда курортът 8...
Чете се за: 06:55 мин.
У нас
Поредни температурни рекорди: Продължава горещата вълна в Западна...
Чете се за: 00:40 мин.
По света
Кризата в Близкия изток - израелски удари в Ливан
Чете се за: 00:45 мин.
Близък изток
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ