БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
След бедствието в "Елените": Как изглежда...
Чете се за: 06:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Меглена Плугчиева: Европа има нужда от икономическа стабилизация и да говори на един глас

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 06:52 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Европа има нужда от икономическа стабилизация и да говори на един глас. Това заяви в студиото на "Денят започва" секретарят на президента по външната политика Меглена Плугчиева.

Тя подчерта, че при изготвянето на многогодишната финансова рамка на ЕС трябва много силно да се отстоява българския национален интерес.

"Това е основният финансов документ на Европейския съюз, който в момента се дискутира за период 2028–2034 година. Първо трябва да е ясно, че финансовата рамка е един инструмент за развитието на Европейския съюз и трябва да знаем какви цели си поставя Европейският съюз, които иска да постигне след 7 години с този финансов инструмент и начина, по който ще ги постигне. А именно – имаме нужда от икономическа стабилност, от възстановяване на конкурентоспособността на Европейския съюз, имаме нужда от реиндустриализация на икономиката в Европейския съюз, имаме нужда от високи технологии, от икономика, която осигурява и силна отбрана и сигурност на съюза. България къде стои в тази ситуация? В момента проектът, който се предлага от Брюксел, на многогодишната финансова рамка, за съжаление променя тотално методологията, по която ще се формира бюджетът, и има много неизгодни страни за България. Сложени са тавани, ограничения, които ограничават максимума на средства, които можем да получим. Освен това – периодът, в който могат да се ползват средствата. Трето – реформи срещу осигуряване на финансирането. Най-важното за нас е, че се засяга кохезионната политика – това е политиката на приближаване, на уеднаквяване на стандарта в регионите на Европейския съюз. Така че и се засяга и общата селскостопанска политика – две ключови политики, които за нас са от решаващо значение. И затова сега новото правителство виждате преди това на парче или за кратко някой плахо се е опитал нещо да подобри, то в момента новото правителство трябва много ускорено да се включи, много активно да търси съюзници, защото и други страни са засегнати, тъй като сроковете, които от Брюксел са поставени, са до края на тази календарна година да се приключат дебатите. Но не мога да не си спестя и критиката към Брюксел за това, че се проявява много по-голям централизъм и по-голям субективизъм."

Плугчиева обясни, че е налице противопоставяне между страните от блока.

"В момента има едно задълбочаващо се противопоставяне именно по темата, като така наречената група „богати“ страни – които обаче трябва да ги сложим в кавички, защото те задлъжняват толкова много и вече са задлъжнели, че поради тази причина държави като Германия, Франция, Италия не желаят съответно да се увеличават националните вноски в бюджета за следващия период. А в същото време трябват допълнителни приходи, които Комисията е предвидила – един дълъг списък: тютюн, въглеродни отпечатъци, пластмасови отпадъци. Така че в момента има тежки дисбаланси и се налага много активно и много отговорно да се отстоява българският национален икономически интерес."

Когато силните и големите икономики в Европа диктуват политиката на съйза, това не води до единение - категорична е Плугчиева.

"Това са опити, които прозвучаха от страна на Германия още от зимата на тази година. И се прави отново – силните, големите да диктуват и да определят политиката в Европейския съюз, което не води до единение и до по-силна Европа. А Европа има нужда точно от икономическа стабилизация и да говори на един глас. Жак Делор казваше навремето: политиците не са толкова силни, колкото им е силна икономиката. Така че носталгията, която от Брюксел понякога прозвучава, не трябва да се търси – носталгията не е стратегия за развитие на Европейския съюз. Трябва бърза, гъвкава, адаптивна политика от страна на ЕС, а нашият глас и принос в този процес може да бъде и трябва да бъде много по-силен."

По думите ѝ България трябва да има мъдра външна политика с тежест.

"Разбира се, не само че е възможно, а е задължително за България да има външна политика с тежест. Да има мъдра външна политика. Мъдрата външна политика е базирана на прагматичност и на интереси. Особено в днешно време. Интересът на България и интересът на Европа, на Европейския съюз, е да има мир. Съответно това са базисните положения, от които трябва да изхождаме. Разбира се, това означава от българска страна политици, държавници да проявяват не само компетентност, но и да отстояват националния интерес, който много добре се вписва и може да се впише в съюзите, в които участваме – Европейския съюз и НАТО. Така че не само да казваме „да“ и да бъдем на масата като присъствие, а съответно със силен глас и с отстояване на това, което за България е важно за нашето развитие. Това е и по отношение на икономика, това е и по отношение на отбрана, това е и по отношение на нашия принос в тези съюзи."

Плугчиева коментира проблемите по ПВУ.

"Сега виждате грешки от предишни управления, последните особено 5–6 години, как дават негативния резултат днес. Имам предвид Плана за възстановяване и устойчивост – бяха корекции, бяха кърпения, бяха промени и в крайна сметка остават няколко месеца и тези проекти трябва обаче да бъдат форсирани и успешно завършени. Това показва, че много от тези, които са били в управление, не са си свършили работата и сега трябва това да се догонва, но не може да се постигне максимумът."

Вижте целия разговор във видеото

#икономическа стабилизация #външна политика #Меглена Плугчиева #многогодишна финансова рамка #Европа

Последвайте ни

ТОП 24

Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа, поръчали са си дрога по интернет
1
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа,...
Откриха тялото на издирвания след наводненията край Севлиево мъж
2
Откриха тялото на издирвания след наводненията край Севлиево мъж
Заседава кризисният щаб в Габрово - ще отменят ли бедственото положение?
3
Заседава кризисният щаб в Габрово - ще отменят ли бедственото...
"Невиждана гледка" – какво разкри полицията за трагедията в Благоевград?
4
"Невиждана гледка" – какво разкри полицията за...
Издирваното 5-годишно дете от Кюстендил е намерено живо и здраво
5
Издирваното 5-годишно дете от Кюстендил е намерено живо и здраво
Иван Демерджиев събира ръководството на МВР на съвещание в Пловдив: Имаме проблеми в много от структурите
6
Иван Демерджиев събира ръководството на МВР на съвещание в Пловдив:...

Най-четени

Село без жители, но с жива душа: Как Доброван продължава да живее с песните
1
Село без жители, но с жива душа: Как Доброван продължава да живее с...
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа, поръчали са си дрога по интернет
2
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа,...
Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал
3
Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са версиите на разследващите?
4
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са...
Наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и коли под вода след потоп във Велико Търново
5
Наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и коли под вода след...
24 май е обявен за „Ден на българското културно наследство“ в Лас Вегас
6
24 май е обявен за „Ден на българското културно...

Още от: Политика

Сарафов подаде оставка като шеф на Националното следствие
Сарафов подаде оставка като шеф на Националното следствие
Официални срещи на Румен Радев - премиерът на посещение в Брюксел и Париж Официални срещи на Румен Радев - премиерът на посещение в Брюксел и Париж
Чете се за: 00:30 мин.
НА ЖИВО: НС обсъжда увеличение на минималните пенсии от 1 юли и промени в нефтения сектор НА ЖИВО: НС обсъжда увеличение на минималните пенсии от 1 юли и промени в нефтения сектор
Чете се за: 00:45 мин.
Президентът Илияна Йотова пред европейски посланици: ЕС може да върне лидерската си роля Президентът Илияна Йотова пред европейски посланици: ЕС може да върне лидерската си роля
Чете се за: 04:52 мин.
Предстои Обществения съвет за националната детска болница да бъде допълнен Предстои Обществения съвет за националната детска болница да бъде допълнен
Чете се за: 03:00 мин.
Вицепремиерът Атанас Пеканов: 53% от средствата по ПВУ е получила България за пет години Вицепремиерът Атанас Пеканов: 53% от средствата по ПВУ е получила България за пет години
Чете се за: 02:40 мин.

Водещи новини

Сарафов подаде оставка като шеф на Националното следствие
Сарафов подаде оставка като шеф на Националното следствие
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
РЗИ: Водата в Севлиево все още не е годна за пиене след наводненията РЗИ: Водата в Севлиево все още не е годна за пиене след наводненията
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
След наводненията в Дряново: Какви са щетите и ще получат ли хората помощ? След наводненията в Дряново: Какви са щетите и ще получат ли хората помощ?
Чете се за: 03:12 мин.
Регионални
Меглена Плугчиева: Европа има нужда от икономическа стабилизация и да говори на един глас Меглена Плугчиева: Европа има нужда от икономическа стабилизация и да говори на един глас
Чете се за: 06:52 мин.
У нас
НА ЖИВО: НС обсъжда увеличение на минималните пенсии от 1 юли и...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Намериха изчезналите деца от Варна
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
След бедствието в "Елените": Как изглежда курортът 8...
Чете се за: 06:55 мин.
У нас
Поредни температурни рекорди: Продължава горещата вълна в Западна...
Чете се за: 00:40 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ