Заседава кризисният щаб в Габрово - ще отменят ли бедственото положение?

В Севлиево е възобновено водоподаването. Три дни хората в града и шест населени места бяха без вода, заради скъсан при наводнението водопровод.

Ситуацията в града постепенно се нормализира. Вода вече има в града, макар и не до всички точки. В 23:10 ч. снощи водата е била пусната към жилищата на хората, но е необходимо технологично време, за да достигне до всички домакинства.

Димитър Ножаров - експерт по сигурност на информацията в Община Севлиево: „Водата дойде тази сутрин между 4.00 и 5.00 часа, след огромен обем работа по възстановяването на трасето и впоследствие напълването на целия обем на ВиК системата. Към този момент на територията на целия град трябва да има вода. След като градът напълни системата, предполагаме, че и селата, които са свързани към този водопровод, също ще получат вода.“

Регионалната здравна инспекция в Габрово е взела проби от водата, за да установи дали тя е годна за пиене. Резултатите се очакват до два дни, а дотогава на хората се препоръчва да избягват консумацията ѝ. Осигурени са достатъчни количества минерална вода за жителите на община Севлиево.

В момента заседава кризисният щаб към областния управител на Габрово, който трябва да реши дали да бъде отменено бедственото положение в района.

