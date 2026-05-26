До 28° утре в София, в четвъртък се очакват гръмотевични бури

Предимно слънчево ще бъде и в следобедните часове. Само на места в планините и планинските райони ще има превалявания и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър, а по Черноморието – югоизточен. Максималните температури ще бъдат между 27° и 32°, в София – около 27°, а по морския бряг – между 22° и 26°.

Със слънчево време ще започне и утрешният ден, но след обяд ще има валежи, гръмотевична дейност и условия за градушки, на повече места в южната половина от страната. Вятърът ще бъде слаб до умерен от северозапад, а по Черноморието – от югоизток. Максималните температури ще бъдат между 28° и 34°, в София – около 28°, а по морския бряг – между 25° и 28°.

След обяд и по Черноморието на места ще превали и прегърми, главно по южното крайбрежие. Температурата на морската вода вече е между 18° и 20°.

И в планините ще преобладава слънчево време, но в следобедните часове на много места ще превали и прегърми, като ще има условия и за градушки. Ще духа умерен северозападен вятър, а максималните температури в курортите ще бъдат от 14° на Алеко до 18° в Боровец и Пампорово.

В четвъртък в много райони се очакват гръмотевични бури и валежи, по-интензивни в следобедните часове. Ще има опасност и от градушки. Максималните температури съществено ще се понижат.

В петък ще бъде слънчево, с повече облаци и изолирани превалявания в източните и планинските райони.

Слънчево ще бъде и през почивните дни, а температурите ще се повишават. В края на неделния ден отново ще има райони с валежи, гръмотевични бури и условия за градушки.