До края на лятото отварят и 3-те нови метростанции под бул. „Владимир Вазов“

Първите нови високо технологични метровлакове влизат в експлоатация. Четири започват да возят пътници по линии 1, 2 и 4. Останалите 4 ще бъдат пуснати поетапно. До края на лятото отварят и 3-те нови метро станции под бул. „Владимир Вазов“, а до края на 2027-ма - още 6. На първият влак тази сутрин се качиха кметът на София Васил Терзиев, вицепремиерът Атанас Пеканов и директорът на метрото - Николай Найденов.

Най-старите метровлакове в София се подменят с модерни, те са общо 8, като последният ще пристигне през юни.

Васил Терзиев, кмет на София: „И смятам, че всички тези десетки хиляди хора, които използват метрото ще могат да се придвижват при много по-приятни условия, за нас инвестициите в метрото са изключително важни. Това е нашият единствен шанс да дадем причини на софиянци да слязат от колите.“

След официалното представяне на новия метровлак, той тръгна по линия 1 към летище София заедно с пътници.

- Прекрасна придобивка, дано да има повече такива влакове и да не се драска по тях и да са чисти.

Новите метровлакове са дълги 80 метра и могат да развиват скорост до 90 км/ч. Те са оборудвани с климатична инсталация, система за видео наблюдение и места за инвалидни колички и велосипеди. Стойността на осемте метровлака е 68.5 млн. евро. Средствата са осигурени по Оперативна програма „Транспорт и транспортна свързаност“ и съфинансиране от Столичната община.

Атанас Пеканов, вицепремиер:Трябва да работим в бъдеще тези средства да продължи да ги има, това е кохезионната политика на Европа, оперативните програми, там от ЕК се предлага намаляване в следващият програмен период, но това не трябва да става, защото именно това са решенията които всички български граждани искат да видят.“

От общината работят и за по-доброто синхронизиране на наземния транспорт с метрото, обяви заместник-кмета по транспорт Виктор Чаушев.