БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

ПОТОП В СЕВЕРНА БЪЛГАРИЯ

Възстановено е водоподаването в Севлиево и околните села след бедствието

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:27 мин.
Запази
Възстановено е водоподаването в Севлиево и околните села след бедствието
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

Отстранена е аварията на водопровода в Севлиево. Това съобщиха за БНТ от местната администрация. Така водоподаването в града и околните села вече е възстановено.

Вчера в Севлиево дойдоха регионалният министър Иван Шишков, който заедно с министрите на труда и социалната политика Наталия Ефремова и на земеделието и храните Пламен Абровски, провериха напредъка по възстановяването на съоръжението. До кризата с питейната вода се стигна след като 87- метров участък от водопровода беше прекъснат вследствие на поройните валежи преди дни. Социалните служби вече са посетили 110 семейства само в града, а 95 от тях са получили заявления за отпускане на еднократна помощ. Размерът ѝ е 1 171 евро. Засегнатите могат да кандидатстват и за допълнителна подкрепа до 1 500 евро чрез Агенцията за социално подпомагане, както и до 1 300 евро за подмяна на унищожени електроуреди чрез фонд „Социална закрила“. Компенсации ще получат и земеделските стопани, понесли щети от пороите. Остава в неизвестност 55-годишния мъж, който изчезна след поройните дъждове в Севлиево.

#в околните села #водоподаването #потоп в Северна България #възстановено #севлиево

Водещи новини

Отсечките на смъртта: Справя ли се държавата с критичните участъци на пътя?
Отсечките на смъртта: Справя ли се държавата с критичните участъци...
Чете се за: 05:30 мин.
У нас
Режат парите за култура: Библиотеки, театри и читалища трябва да съкратят бюджета си Режат парите за култура: Библиотеки, театри и читалища трябва да съкратят бюджета си
Чете се за: 05:42 мин.
У нас
Севлиево още без вода след наводненията, бедственото положение остава Севлиево още без вода след наводненията, бедственото положение остава
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Ден на траур в Благоевград: Разследване за убийство, задържан и наркотици Ден на траур в Благоевград: Разследване за убийство, задържан и наркотици
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Войната в Украйна: Русия предупреди чужденците да напуснат Киев
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Преговорите САЩ - Иран: Противоречиви сигнали за предстоящ пробив
Чете се за: 03:25 мин.
По света
Наводненото в Дряново: Доброволци и общината в битка с щетите
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
„Шест маратона на шест континента“: Продуцентът от БНТ...
Чете се за: 03:17 мин.
Общество
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ