Възстановено е водоподаването в Севлиево и околните села след бедствието

Отстранена е аварията на водопровода в Севлиево. Това съобщиха за БНТ от местната администрация. Така водоподаването в града и околните села вече е възстановено.

Вчера в Севлиево дойдоха регионалният министър Иван Шишков, който заедно с министрите на труда и социалната политика Наталия Ефремова и на земеделието и храните Пламен Абровски, провериха напредъка по възстановяването на съоръжението. До кризата с питейната вода се стигна след като 87- метров участък от водопровода беше прекъснат вследствие на поройните валежи преди дни. Социалните служби вече са посетили 110 семейства само в града, а 95 от тях са получили заявления за отпускане на еднократна помощ. Размерът ѝ е 1 171 евро. Засегнатите могат да кандидатстват и за допълнителна подкрепа до 1 500 евро чрез Агенцията за социално подпомагане, както и до 1 300 евро за подмяна на унищожени електроуреди чрез фонд „Социална закрила“. Компенсации ще получат и земеделските стопани, понесли щети от пороите. Остава в неизвестност 55-годишния мъж, който изчезна след поройните дъждове в Севлиево.